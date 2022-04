El Gobierno de PSOE/PODEMOS decreta que los interinos pasen a ser funcionarios SIN aprobar una oposición

miércoles 13 de abril de 2022 , 07:59h

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 12 de abril, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Real Decreto que modifica el sistema de acceso a la función pública docente para los años 2022, 2023 y 2024, con el objetivo de reducir la temporalidad en el sector público educativo y aplicar así la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la denominada ‘Ley de interinos’.



Según el texto aprobado, este nuevo sistema de acceso sólo será de aplicación para los interinos de larga y media duración.



De este modo, el Real Decreto establece dos procesos distintos para los interinos, y otro para los nuevos aspirantes: un procedimiento extraordinario de méritos para interinos de larga duración; un procedimiento ordinario de concurso-oposición para los de media duración; y otro ordinario, también de concurso-oposición, pero con el sistema actual, para nuevos aspirantes e interinos nuevos.



Así, los interinos que lleven trabajando en el sistema público docente desde antes del 1 de enero de 2016 NO tendrán que realizar la fase de oposición para conseguir una plaza. El procedimiento de acceso a la función pública de estos trabajadores temporales será por un concurso de méritos extraordinario. Las plazas a convocar serán únicamente de estabilización y las comunidades autónomas podrán convocar este procedimiento una única vez hasta 2024.



A pesar de que esta ley tiene la intención de reducir la temporalidad en los empleos públicos, esta no ha estado exenta de polémica, ya que muchos opositores entienden que es una “solución rápida” que impone unos requisitos que no son justos, sino discriminatorios, afirmando que el hecho de tener antigüedad no significa que se esté capacitado.



Asimismo, muchos han considerado que existe un “agravio comparativo” ya que los opositores pueden no obtener la plaza pese a demostrar sus conocimientos en la oposición, mientras que aquellos con la citada experiencia tendrán una plaza fija asegurada.