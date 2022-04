La gasolina y el gasóleo marcarán la Semana Santa más cara de toda la historia

viernes 08 de abril de 2022 , 19:55h

La gasolina y el gasóleo marcarán los precios más altos de la historia en una Semana Santa pese a la bonificación de 20 céntimos por litro establecida por el Gobierno, una medida que no ha podido evitar que ambos carburantes sigan por encima de los récords de 2012 que estuvieron vigentes casi 10 años.



Coincidiendo con el inicio de la operación salida de Semana Santa, donde según la Dirección General de Tráfico (DGT) se esperan 14,6 millones de viajes por carretera entre hoy y el próximo 18 de abril, los carburantes siguen marcando valores récord a pesar de que el descuento que entró en vigor hace justo una semana ha dado un respiro a los consumidores.



Los datos recopilados por Efe en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico arrojaban, a las 15:00 horas, un precio medio -una vez aplicado el descuento- de 1,584 euros el litro para la gasolina, y de 1,605 euros en el caso del gasóleo.



El Geoportal, que recopila en tiempo real los precios de los carburantes en cerca de 11.000 estaciones de servicio de toda España, muestra que la gasolina y el gasóleo registran su precio más elevado de la historia en una Semana Santa, por encima de los valores alcanzados en la de 2012, la más cara hasta la fecha, cuando la gasolina se pagaba a 1,475 euros y el gasóleo a 1,372 euros.



Sin embargo, si al precio de los carburantes no se le aplicase el descuento aprobado por el Ejecutivo en el marco del plan nacional de respuesta ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, la gasolina alcanzaría un precio medio de 1,784 euros, frente a los 1,805 euros que pagarían los consumidores al repostar gasóleo.



En este sentido, gracias a la bonificación rellenar un depósito medio de 55 litros con gasolina en la primera fase de la operación salida -entre hoy y el domingo- costará 87 euros, mientras que con gasóleo alcanza los 88 euros, lo que supone pagar cerca de 11 euros menos que sin el descuento de 20 céntimos por litro tanto si se utiliza gasolina como si se elige gasóleo.



MÁS CARO QUE EN LOS AÑOS ANTERIORES



Pese al respiro que han dado ambos carburantes en el último mes tras comenzar el año con once semanas consecutivas al alza que les llevaron a superar los máximos históricos vigentes desde 2012, hace casi diez años, sus precios actuales siguen siendo muy superiores a los registrados en los años anteriores, según los datos del Geoportal.



Así, los precios que marcan hoy la gasolina y el gasóleo superan los valores tanto de 2019, antes de que estallara la pandemia, como de 2020, en pleno confinamiento decretado para combatir al coronavirus, y de 2021, cuando se empezaba a recuperar la movilidad tras superar la fase más dura de la crisis sanitaria.



En 2019, cuando comenzó la Semana Santa, la última antes de la pandemia, la gasolina se pagaba a 1,325 euros y el gasóleo a 1,238 euros, un 16 % y un 23 % menos, respectivamente, en comparación con los precios actuales -descuento de 20 céntimos incluido-.



En 2020, cuando los precios cayeron como consecuencia del confinamiento y las restricciones de movilidad vigentes no solo en España, sino en casi toda Europa, la gasolina alcanzó un precio de 1,121 euros y el gasóleo de 1,038 euros, lo que suponía pagar un 29 % y un 35 % menos, respectivamente, respecto a la Semana Santa actual.



Ya en 2021, la gasolina, con un precio medio de 1,31 euros, era un 17 % más barata cuando comenzó la Semana Santa, mientras que el gasóleo, que costaba 1,18 euros, tenía un precio un 26 % inferior al de ahora.



MEDIDAS EN EUROPA



Para amortiguar el impacto que la escalada del precio de los carburantes está teniendo en los consumidores, y que se ha acelerado con motivo de la invasión rusa de Ucrania, gran parte de los gobiernos europeos han tomado medidas para suavizar la situación.



En este sentido, según explica el último Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que cifra el precio medio actual de la gasolina en el continente en 1,855 euros el litro, frente a los 1,861 euros del gasóleo, países como Polonia y Eslovenia han rebajado la carga impositiva de los carburantes, mientras que otros como España y Francia han establecido bonificaciones.



En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno español, el 1 de abril entró en vigor la bonificación de 20 céntimos por litro de combustibles para todos los consumidores, de los cuales 15 céntimos corren a cargo del Estado y un mínimo de cinco lo aplican las petroleras.



POR DEBAJO DE LA MEDIA



Pese a los niveles históricamente elevados que regiustran la gasolina y el gasóleo en España desde que comenzó 2022, gracias a la menor carga impositiva que soportan ambos carburantes, su precio se sitúa por debajo de la media europea.



Así, la gasolina más cara de la UE se encuentra actualmente en Finlandia (2,15 euros) y Países Bajos (2,112 euros), mientras que el gasóleo con el precio más alto se encuentra en los países nórdicos, concretamente en Suecia (2,438 euros) y Finlandia (2,253 euros).



Por el contrario, los precios más baratos de la gasolina en Europa se registran en Malta (1,34 euros) y Polonia (1,420 euros), y los del gasóleo los marcan también Malta (1,21 euros) y Hungría (1,422 euros).



En comparación con los países del entorno, España presenta los valores más bajos, siendo superada por Alemania, donde la gasolina se paga a 2,056 euros y el gasóleo a 2,058 euros, Francia (1,832 y 1,891 euros, respectivamente), Italia (1,792 y 1,788 euros) y Portugal (1,989 y 1,927 euros).