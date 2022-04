AIKE reclama la instalación de PANTALLAS ACÚSTICAS en la CM-10 a su paso por la Ronda Norte

viernes 08 de abril de 2022

Desde el grupo municipalista han explicado que la reducción de velocidad de 120 a 100 km/h realizada el pasado 18 de febrero no ha servido para disminuir suficientemente la contaminación acústica que sigue sufriendo el barrio situado junto a la CM-10 a su paso por la Ronda Norte.



El grupo Aike, ha comparecido ante los medios para recordar que hace un par de años, desde la formación municipalista, presentaron un ruego en el Pleno de la ciudad para instar a la titular de la infraestructura, la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha a reducir la velocidad de la vía rápida con el fin de atenuar el nivel de ruidos que se ge-nera desde la CM-10 a su paso por la ronda Norte.



Tras interesarse por el asunto en varias ocasiones, finalmente, el pasado 18 de febrero se proce-día a reducir la velocidad a 100 km/h, “pero el nivel de inmisión acústica sigue siendo demasiado elevado para las viviendas que se encuentran en su proximidad. Por ello, hace un mes, el 8 de marzo, presentábamos desde el grupo Aike -A Guadalajara hay que quererla-, un escrito ante la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, solicitando que se pongan soluciones para atenuar los ruidos que se producen desde la CM-10 a la vecindad más próxima: pantallas acústicas, asfalto fonoabsorbente, barreras naturales con arbolado perenne, etc-”, informaba Jorge Riendas, conce-jal portavoz en el Ayuntamiento.



Susana Martínez, presidenta del grupo Aike, ha incidido en la importancia de cuidar de las perso-nas en sus residencias y en sus periodos de descanso. “Se trata de una infraestructura cuya inten-sidad media diaria es muy superior a los 8.000 vehículos/día que se indicaba en la Memoria reali-zada en 2017 desde la JCCM para el estudio de dicha infraestructura, junto con las carreteras ha-cia Cabanillas, Marchamalo y Fontanar. La apertura de varias plataformas logísticas en los últimos años ha aumentado el nivel de intensidad del tráfico, como es evidente.”



Desde el grupo municipal recuerdan que el motivo principal que se perseguía con la iniciativa de reducción de la velocidad no sólo se planteaba para reducir la contaminación acústica, sino tam-bién una mayor reducción de emisiones de CO2, recordaba Riendas “.



“Desde nuestro grupo hemos preguntado a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha si está prevista la toma de alguna medida complementaria (al margen de la reducción de velocidad ya realizada) para disminuir las molestias acústicas que se siguen produciendo desde dicha la vía rápida CM-10 a las viviendas residenciales más próximas,” recordaba el edil de Aike.



“Hemos pedido desde Aike que, en caso de no estar prevista la adopción de ninguna medida com-plementaria a día de hoy, se proceda a estudiar la conveniencia de instalar pantallas acústicas para reducir la contaminación de ruido que se transmite desde dicha carretera además de pedir que se nos informe de las acciones que de este estudio se deriven para estar al corriente de cómo se va a proceder,” ha añadido Martínez.



"Se trata de un barrio cuyos vecinos no sólo sufren la contaminación acústica producida por la Ronda Norte, sino que su vecindario también lleva meses demandado acciones para reparar los numerosos desperfectos que hay en la urbanización y red viaria municiapal: alcorques vacíos sin arbolado, aceras con pavimentos deteriorados, señales que sólo mantienen el mástil, pasos de peatones sin señalizar, asfaltos y hormigones de la vía pública deteriorados, ausencia de papeleras y mobiliario urbano, bordillos deteriorados o inexistentes, defectos en la iluminación y un largo etcétera. Es hora de atender estas demandas que se vienen planteando desde este barrio que no para de aumentar su densidad poblacional," ha concluído el concejal de la plataforma municipalis-ta