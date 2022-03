El escritor Manu López Marañón presentará su obra Alcohol de 99 º en la Biblioteca Municipal de Alovera

miércoles 23 de marzo de 2022 , 13:00h

Este viernes 25 de marzo a las 19,00 horas, la Biblioteca de Alovera acogerá en el salón de actos, la presentación de una obra muy especial tanto por su temática como por su estilo, Alcohol de 99 º , del escritor Manu López Marañón.



Esta novela, ópera prima de López Marañón, ha sido reeditada en enero de 2021 por la editorial Grupo Tierra Trivium. Se trata de una novela urbana de iniciación donde los personajes desposeídos no logran escapar de su siniestro destino. En ella cabe el humor, la muerte, el deseo, a venganza, la traición o la huida. Alcohol de 99º, logra sumergir a los lectores en una historia extremadamente original, ambientada en la España de los años 80 y que nos atrapa desde las primeras páginas. Fue una época muy complicada y difícil, sobre todo por la crisis económica que sufría el país, en la que la Juventud se convierten en la verdadera protagonista, por los cambios y transformaciones que vive, por su dinamismo, por la búsqueda de experiencias y aires nuevos, y sobre todo por su rebeldía por romper con lo establecido hasta el momento.



Manu Lopez Marañón, con una narrativa inteligente y una trama absolutamente bien tejida, no dejará al lector indiferente. Sin duda alguna, estamos ante una novela apasionante, fresca y muy divertida, ensamblada con las mejores dosis de acción, humor y llena de escenas neorrealistas, la convertirán en una de las mejores obras de narrativa española.



El acto será presentado por María Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera y Mercedes García, directora de la Biblioteca, al que asistirán los miembros de los clubes de lectura y lectores interesados en el libro.



El encuentro ha sido coorganizado con el diario digital elheraldodelhenares.com



SOBRE EL ESCRITOR Y SU OBRA



Manu López Marañón, es escritor de narrativa, poesía, guiones cinematográficos y crítico literaria en importantes revistas, especialmente de género negro. colaborando en revistas como, Solo Novela Negra, La Gatera de la Villa o Salamandra Negra.



Sinopsis de la obra



Arturo Basabe y Asís Hervás, dos traficantes que deben dinero a un narco, escapan de Bilbao. Detrás dejan un pasado de robos, reformatorios y cárceles. Los acompaña Fredi, un timador a quien conocieron en prisión y que convence a sus amigos para ir tras los pasos de su novia. Harta de esperarlo, Dora lleva meses trabajando en Barcelona.



Pero las cosas nunca salen como se planean. Asís terminara en un motel, recluido con Los hermanos Karamazov, libro que debe leer para conquistar a una rusa. Artur, tras dar esquinazo a Fredi, reanuda su relación con un amante carcelario que le propone integrarse en una banda de facinerosos. Después de encontrarse un sobre lleno de dinero, Fredi da con Dora. Gracias a una amiga común, novia de un gánster que le pasa información, entre los tres buscaran apropiarse del botín de un inminente atraco Novela que abarca veintitrés años, en Alcohol de 99º caben deseo y muerte, huidas, robos y traiciones Y la mas feroz venganza. Por ello aparecen entremezclados un humor de tintes desabridos con la desolación mas exaltada. La reconstrucción de la época y el habla es rigurosa. Los escenarios abarcan desde el Bilbao expresionista de los setenta a la Barcelona canalla (pero, a la vez, burguesamente exquisita) de 1986, con paradas en el Swinging London y en la Argentina de los cincuenta. Los lectores que os acerquéis a esta novela descubriréis, con toda su crudeza, como fueron los años 80 en España.



Sexo, drogas y violencia (en ciudades hostiles, sin salida) pasan a toda velocidad por unas páginas que se queman entre los dedos. No es Alcohol de 99º una novela dulzona, suave y comedida, destinada a satisfacer paladares acomodaticios (esos a quienes gusta la lectura sin sobresaltos mejor eligen otra obra).