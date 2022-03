Núñez muestra su escepticismo ante el anuncio de bajada de impuestos de Sánchez “Tiende a no cumplir lo que promete”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 15 de marzo de 2022 , 12:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su escepticismo ante el anuncio de bajada de impuestos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que, según ha dicho, tiende “a no cumplir lo que promete”.



Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios en Madrid, donde ha asistido al Desayuno Informativo de Fórum Europa que protagoniza la coordinadora general del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra.



Núñez ha recordado que Sánchez ha anunciado que va a acometer una bajada de impuestos toda vez que el candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo pide en la Conferencia de Presidentes. “Fue Feijóo quien arrancó el compromiso a Sánchez de que la senda de la bajada de impuestos es absolutamente fundamental”, ha dicho.



En este sentido, ha señalado que esta semana estaba encima de la mesa un ‘libro blanco’ de la reforma fiscal para subir los impuestos en 35.000 millones de euros al conjunto de los españoles.



Por ello, Núñez ha afirmado que en el PP “somos escépticos” porque Sánchez tiende a no cumplir lo que promete y, además, no ha materializado esta bajada de impuestos en acciones concretas.



El líder del PP-CLM ha lamentado que el precio de la luz, de los combustibles o de la cesta de la compra es ya “inasumible” para las familias, para los autónomos o para el sector primario. Además, ha censurado que en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page haya puesto en marcha un nuevo impuesto al consumo de agua.



“Cada vez que un ciudadano de Castilla-La Mancha abra el grifo, Page le va a cobrar por beber agua”, ha afirmado.



Por último, ha aseverado que el Gobierno de España es “insostenible” ante la presencia de ministros “sin competencias” y que tienen que buscar “algo de lo que hablar para tener un titular”.