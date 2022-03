Vecinos del barrio ‘Arcipreste de Hita’ de Azuqueca denuncian que sienten abandonados por el Ayuntamiento

martes 15 de marzo de 2022 , 12:42h

Deficiencias en la red de alcantarillado que provocan inundaciones, falta de limpieza de la red viaria, problemas de seguridad vial, ausencia de podas o una mala ordenación del tráfico.



Éstas son algunas de las quejas que vecinos del barrio azudense del ‘Arcipreste de Hita’ han hecho llegar a la portavoz del Grupo Popular Municipal, Aure Hormaechea, durante una visita a la zona, en la que los residentes han expresado su profundo malestar por el “abandono” que sufren por parte del Ayuntamiento, al que según afirman han hecho llegar en múltiples ocasiones los problemas que afectan a su día a día, sin que los responsables municipales hayan puesto soluciones.



Los residentes aseguran que la red de alcantarillado está mal proyectada desde el principio, de manera que cuando llueve en exceso no consigue filtrar todo el agua y se producen encharcamientos e inundaciones.



Por otra parte, consideran que sería necesario colocar badenes en la Avenida del Ferrocarril para evitar el exceso de velocidad, que supone un serio peligro. Además, señalan que llevan años esperando que se cumpla el compromiso de dar continuidad a todo el trazado de esta vía, uniéndola por debajo del puente del Camino de la Barca. “Unos dicen que es cosa del Ayuntamiento y otros que las responsabilidad es de Adif, pero el caso es que no se hace”, lamentan los vecinos.



También critican que por esta zona de Azuqueca (casi un centenar de viviendas) no pasan los servicios de limpieza, ni se hacen las podas correspondientes, de manera que son los propios residentes los que se ocupan de barrer la calle, y también han podado alguna vez las arizónicas plantadas junto a la pantalla acústica de la vía del ferrocarril, cuando las ramas crecen de forma descontrolada y se convierten en un riesgo para coches y transeúntes. Denuncian además el deterioro de algunos tramos de aceras, con adoquines levantados por las raíces que suponen un peligro.



Respecto a la ordenación del tráfico, los vecinos señalan los problemas con el sentido de circulación de las calles, de manera que la mayoría de las calles que componen esta zona residencial tienen la misma dirección para el tráfico, lo que obliga a dar ‘rodeos’ para llegar al destino.



Un peligroso ‘agujero’



Los afectados han hablado de todo ello con la portavoz del PP, que ha visitado la zona para conocer ‘in situ’ la problemática, comprometiéndose a dar traslado a los responsables municipales para que tomen las medidas necesarias, como ya han hecho con un “peligroso agujero” en el pavimento que desde hace meses tenía preocupados a los vecinos de la calle Alisos, teniendo en cuenta que se iba agrandando y suponía un serio peligro para la circulación, y especialmente para niños y peatones, por el riesgo de hundimiento.



“Los vecinos venían denunciando la situación desde hace mucho tiempo, pero curiosamente, al día siguiente de estar con los vecinos en el barrio, el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para tapar el agujero”, señala Aure Hormaechea, quien lamenta que el Gobierno municipal actúe, “sólo bajo presión, cuando es alertado de la presencia de los concejales del Partido Popular, dispuestos a denunciar y apoyar a los vecinos. No es la primera vez que esto pasa”, asegura la portavoz popular.



En cualquier caso, Hormaechea, se congratula que se tomen medidas para solucionar los problemas de los vecinos, y espera que el alcalde “sea igual de diligente para dar respuesta al resto de las demandas vecinales”.