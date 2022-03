15.000 agricultores, ganaderos y cazadores de Castilla-La Mancha se manifestarán en Madrid el próximo domingo

Las organizaciones y asociaciones regionales ASAJA, Federación de Caza, Real Club de Monteros y Aproca hacen un llamamiento a toda la sociedad para que apoyen la existencia de un mundo rural vivo

martes 15 de marzo de 2022 , 12:51h

Bajo el lema “Juntos por el campo” asistirán masivamente a la cita “20M Rural” 15.000 personas entre agricultores, ganaderos, cazadores y habitantes de las zonas rurales de Castilla-La Mancha asistirán este domingo a la gran manifestación de Madrid para reivindicar un futuro digno y rentable para el mundo rural.



Así han informado esta mañana, en rueda de prensa, el secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y los presidentes de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, de Aproca Castilla-La Mancha y del Real Club de Monteros, Agustín Rabadán, Luis Fernando Villanueva y Carmen Basarán, respectivamente.



El secretario general de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha señalado que “la situación actual del campo es la consecuencia de años de aplicación de políticas contra el sistema productivo, tanto de las distintas administraciones autonómicas, como del Gobierno central y de las instituciones comunitarias. Por eso, no nos queda más opción que salir a la calle si queremos garantizar la alimentación y un futuro para la actividad y economía de las explotaciones y empresas del mundo rural”.



"Desde Castilla-La Mancha se espera una afluencia de 15.000 personas, de las cuales 6.000 se desplazarán hasta la capital en más de 120 autobuses organizados desde 95 puntos diferentes de la región", declara el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán, para quien es un hito histórico que todos los sectores del campo se hayan unido para manifestarse en Madrid en defensa de un mundo rural vivo.



Con vistas en esto, Rabadán ha subrayado que "la caza, el sector agropecuario y otras actividades tradicionales no solo deben tener cabida, sino que son el sustento de nuestros pueblos" y ha hecho un llamamiento a los cazadores para que reivindiquen "no solo nuestro derecho a cazar, sino un reconocimiento hacia la importante labor que hacemos en el medio natural".



Por otro lado, la presidenta del Real Club de Monteros, Carmen Basarán, ha expuesto algunos de los puntos que llevarán al sector cinegético a manifestarse el domingo. Entre ellos, el proyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, del que ha remarcado que "debe ser retirado puesto que su aprobación provocará la desaparición de miles de núcleos zoológicos, entre ellos las rehalas, elemento fundamental para modalidades de caza tan importantes como las monterías y batidas, sin las que se produciría un incremento exponencial insostenible de las especies de caza mayor". Asimismo, ha explicado que desde el sector también reivindicarán la retirada del nuevo Código Penal, que supone prácticamente la prohibición de la actividad de la caza.



Finalmente, el presidente de Aproca Castilla-La Mancha, Luis Fernando Villanueva, ha destacado las problemáticas creadas por el Ejecutivo nacional en materia cinegética, poniendo en jaque a la actividad mediante las últimas decisiones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre ellas, la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial o la prohibición de la caza en los Parques Nacionales y ha subrayado cómo "se han implantado estas medidas sin ofrecer ninguna solución efectiva para el control de poblaciones y sin indemnizar a los propietarios, según marca la ley".



Junto a esto, Villanueva también ha solicitado un cambio en las políticas de las administraciones, de manera que se reconozca a la caza como un sector estratégico en la socioeconomía, cultura y conservación de nuestros pueblos.



Convocatoria, recorrido y manifiesto



El 20M Rural prevé reunir a más de 200.000 personas y 1.500 vehículos, entre los que se encontrarán los más de 120 autobuses y decenas de turismos que partirán desde Castilla-La Mancha, tal y como han anunciado los organizadores de la manifestación: ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Alianza Rural, Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y Cooperativas Agro-alimentarias.



La movilización saldrá de la Plaza Emperador Carlos V (Glorieta de Atocha junto al Ministerio de Agricultura) a las 11 de la mañana, para recorrer el Paseo de la Castellana y finalizar en la Plaza de San Juan de la Cruz, a la altura del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), donde se llevará a cabo la lectura de un manifiesto.



El manifiesto recoge en 18 puntos las reivindicaciones consensuadas de todo el campo español.



La situación del medio rural, el despoblamiento, la falta y pérdida de servicios públicos y privados, una PAC que no va a abordar los principales problemas del sector agrario como la pérdida de agricultores, los precios, la falta de ingresos, los costes de producción y las dificultades para la incorporación de jóvenes a la agricultura, las dificultades de los profesionales autónomos y el comercio local y políticas públicas con una visión urbana alejada del medio rural, una legislación ambiental excluyente y sin visión social, una ley de bienestar animal desorientada, una problemática insatisfecha en materia de agua, un ataque en la línea de flotación de la caza, un desprecio por la ganadería extensiva favoreciendo la expansión sin control del lobo, nuevas inversiones especulativas que provocan más despoblamiento en el medio rural, entre otros muchos motivos, son problemas a los que este gobierno debe dar solución.