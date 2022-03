El tiempo en Sigüenza para este martes es de 5ºC de mínima y 17ºC de máxima con un 86% de nubes y una probabilidad de lluvia del 4%

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Celia deja este martes las calles de Guadalajara teñidas de barro por una masa de polvo africano y una calidad del aire pésima

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 10ºC de mínima y 22ºC de máxima con un 90% de nubes y una probabilidad de lluvia del 19%. La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección sureste.

martes 15 de marzo de 2022 , 07:37h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias y altas, temporalmente nuboso o cubierto.



No se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos y ocasionales, algo más probables en el extremo suroeste de la comunidad; podrían ir acompañados de barro por presencia de polvo atmosférico.



Temperaturas en ascenso, notable en el caso de las máximas en los tercios norte y oeste. Viento de componente este, con intervalos de fuerte y algunas rachas muy fuertes en zonas de montaña de Cuenca y Albacete y en zonas de La Mancha.



Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados en Albacete, 11 y 21ºC en Ciudad Real, 10 y 19ºC en Cuenca, 10 y 22ºC en Guadalajara y entre 10 y 20ºC en Toledo.



La borrasca Celia trae una masa de polvo africano a España: lluvias con barro y calidad del aire pésima.-



Las lluvias que riegan España este martes no son lo único que nos trae la borrasca Celia a las puertas de la primavera. La tormenta arrastrará una masa de aire procedente de África cargada de polvo del desierto que enturbiará los cielos y los dará un tono anaranjado, provocando lluvias con barro en buena parte del país y un empeoramiento de la calidad del aire, que será pésima especialmente el martes.



La borrasca Celia fue nombrada este domingo, 13 de marzo, por la previsión de que cause fenómenos muy adversos en nuestro país en los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica fuertes lluvias en toda España, que el lunes y martes serán más abundantes en el sur peninsular y, a partir del miércoles, en el área mediterránea y Baleares.



Se producirán con tormenta en algunas regiones, así como fuerte viento en zonas de la mitad oriental peninsular y mal estado de la mar en el Mediterráneo especialmente el lunes, así como las islas Canarias. Asimismo, los aguaceros serán acompañados de barro (lo que se conoce como “lluvias de sangre”) por la presencia de una masa de polvo sahariano.



La borrasca Celia, nombrada por IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), va a permanecer estacionaria al suroeste de la Península Ibérica hasta aproximadamente el martes, arrastrando un flujo de vientos del sur y el este que arrastrará una inmensa masa de polvo de origen africano, que comenzará a penetrar en Baleares y en la Península el lunes, y se extenderá rápidamente por el resto del país. En zonas de Almería y Murcia ya se nota el ambiente polvoriento la tarde del lunes.



El polvo en suspensión provocará una reducción de la visibilidad y, en áreas de precipitación, hará que las lluvias sean en forma de barro, un fenómeno más típico de la primavera y el verano.



Calidad del aire pésima el martes por el polvo sahariano



Aunque lo más preocupante en gran parte de nuestro país será la pésima calidad del aire, con niveles de partículas en suspensión que podrán triplicar o cuadruplicar el umbral establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como seguro para la población. Según el índice que prevé la Aemet, la calidad del aire será “extremadamente desfavorable” el martes 15 de marzo en gran parte del interior peninsular (sobre todo en el centro) y en el sureste.



A partir del miércoles, es probable que la borrasca comience a debilitase a medida que se desplaza hacia el este, favoreciendo la llegada de aire húmedo del Mediterráneo y desplazando la masa africana más seca y con polvo en suspensión, por lo que la calidad del aire irá mejorando la segunda mitad de la semana.



Ese aire más húmedo del Mediterráneo causará precipitaciones abundantes en el área mediterránea peninsular y en Baleares posiblemente hasta el fin de semana. Por otro lado, además, un nuevo frente atlántico podría causar lluvias en el área cantábrica, donde irán cesando a partir de la tarde del viernes, según las previsiones.