AIKE propone que desde el Consejo de Medio Ambiente se elaboren las bases del Plan de Gestión del arbolado urbano de Guadalajara capital

martes 15 de marzo de 2022 , 12:15h

El grupo Aike volverá a llevar al Pleno del Ayuntamiento una propuesta para el cuidado del medio ambiente en Guadalajara. Se trata de una moción centrada en la necesidad de establecer las líneas estratégicas que deben regir para la redacción del Plan de Gestión del Arbolado Urbano de la ciudad de Guadalajara. Proponen empezar por la convocatoria del Consejo de Medio Ambiente para poder crear una Comisión de Trabajo especializada que establezcan los procedimientos a llevar a cabo por la empresa concesionaria para que se deje de maltratar el patrimonio natural de Guadalajara.



Guadalajara, 15 de marzo de 2022.- El concejal del Grupo Aike - A Guadalajara hay que quererla-, Jorge Riendas y la presidenta de la plataforma municipalista, Susana Martínez han convocado a la prensa para hablar del arbolado viario y el ubicado en parques y jardines. Tal y como ha detallado el edil: “uno de los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento y que recibe un mayor número de reclamaciones es el de Parques y Jardines, tal y como se puede extraer del tanto del Libro de Atención a la Ciudadanía como del Informe de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del ejercicio del año pasado: 2021. Y por ello desde Aike proponemos convocar cuanto antes el Consejo de Medio Ambiente para poder iniciar un camino en el que el patrimonio natural de Guadalajara se vea beneficiado.”



Han recordado que el Contrato Administrativo para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara se firmó el 13 de febrero de 2018, hace más de cuatro años, y fue recientemente prorrogado por el equipo de gobierno por el plazo de un año más, hasta el 28 de febrero de 2023. Y tal y como recordaba la Presidenta de Aike, “el Reglamento Regulador del Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara se aprobaba el pasado 27 de noviembre en este Salón de Plenos, y se procedió a su publicación definitiva también recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, concretamente a principios del mes de febrero pasado: el día 9. Desde Aike creemos que es precisamente desde este Consejo de Medio Ambiente, con la creación de una Comisión de Trabajo desde donde hay que empezar a planificar y marcar las directrices generales que queremos para nuestro entorno natural urbano. No podemos permitir más intervenciones agresivas en nuestro arbolado como la hechas recientemente en el Zoo”, detallaba Martínez.



Desde Aike han insistido, en que “son muchas las quejas que se reciben de la ciudadanía respecto de la dejadez a la hora de reponer los numerosos alcorques vacíos de arbolado viario que tenemos en Guadalajara, ante las podas indiscriminadas y agresivas que no cumplen los cánones propios de este tipo de trabajos, y son también numerosas las peticiones de información y/o quejas de la ciudadanía cuando se utilizan productos fitosanitarios más o menos respetuosos con el medio ambiente. Por eso creemos que se debe contar con la ciudadanía, porque el tejido asociativo ecologista en Guadalajara es fuerte y porque la propia ciudadanía participa a nivel personal y se preocupa por el cuidado de nuestra biodiversidad urbana”, continuaba detallando Martínez.



“Tenemos una ciudad con un importante número de parques, y tenemos una vecindad que se implica en su cuidado y vela por su bienestar, pero parece que desde el Ayuntamiento no se está en demasiadas ocasiones a la altura de lo que exigen y demandas nuestras vecinas y vecinos, y desde Aike queremos proponer impulsar el cuidado tanto de nuestro arbolado viario como el de nuestros parques y jardines,” reafirmaba Riendas. “Hace semanas que pedíamos el expediente para conocer el Plan de Arbolado de nuestro municipio, y se nos contestaba por escrito que se trataba de un documento no digitalizado, por lo que procedimos a reunirnos con el concejal del ramo, el Sr. Sanz Tejedor, para que nos facilitara toda la documentación posible al respecto, indicándonos que el mencionado Plan de Arbolado aún se encontraba en fase de redacción por parte de los técnicos municipales. Por eso creemos que es buen momento para planificar, hay que redactar los pliegos del nuevo contrato, tenemos el Consejo de Medio Ambiente recién creado, y hemos de dar voz a la participación real”, insiste el edil.



“Desde Aike consideramos que es primordial disponer cuanto antes de un documento que establezca, al menos, qué tipo de modelo de arbolado queremos para nuestra ciudad, así como siente las bases para planificar una gestión de nuestro arbolado que sea sostenible y acorde a nuestro municipio,” explicaba Martínez. “El correcto mantenimiento y la conservación del arbolado tiene que ver también con la seguridad de la ciudad, ramas que se desprenden, árboles que se caen y diferentes temporales que pueda sufrir la ciudad, como ya nos sucedió con Filomena,” añade la presidenta de la formación.



“Necesitamos establecer unos parámetros básicos que permitan delimitar cuales son las especies adecuadas en base a las condiciones especiales de nuestro municipio, teniendo en cuenta la biodiversidad de nuestros bosques urbanos, nuestros paisajes, nuestras condiciones climatológicas e incluso la fauna que pudiera ir aparejada en función de la localización del arbolado entre nuestros barrios y pedanías,” apostillaba el concejal.



Riendas ha aclarado que no se pide que esa comisión se encargue de redactar el Plan de Gestión del Arbolado Urbano de Guadalajara, pero sí que siente las bases sobre las que se deberá redactar el documento final.