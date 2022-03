Los vecinos y vecinas de Fontanar reclaman a Caixa que revierta el cierre parcial y vuelva a abrir la oficina todos los días

En un comunicado leído al término de la concentración convocada por la “Plataforma contra el cierre de la oficina de Caixa en Fontanar

viernes 11 de marzo de 2022 , 11:58h

Ángel López, jubilado y vecino de Fontanar, en representación de la “Plataforma vecinal contra el cierre parcial de la Caixa” leyó un comunicado antes de finalizar la concentración.



Pero antes de eso, realizó una breve reflexión personal que resume muy bien la realidad a la que se enfrentan muchos de nuestros mayores: “Hay personas mayores que no pueden ir a otro pueblo y hay personas que nos llevan en el coche, pero claro ir y llevarnos por hacer un favor vale, pero más veces no”



Con toda la dignidad, lo que nos viene a decir Ángel, que no es caridad lo que reclaman si no la atención que como ciudadanos merecen.



Esta es la dura realidad a la que se enfrentan nuestros mayores, porque CAIXA, ha decidido reducir el servicio drásticamente y precarizar la atención que venía dando en Fontanar.



En el comunicado, la plataforma solicita a las instituciones públicas, Ayuntamiento y Diputación Provincial, para que inicien conversaciones y medien con la Dirección provincial de Caixa en Guadalajara con el fin de revertir el cierre y abra todos los días.



COMUNICADO PLATAFORMA



Buenas tardes a todos y todas, lo primero es daros las gracias por vuestro apoyo y asistencia.



Soy, …………………. Y hablo en representación de LA PLATAFORMA CONTRA EL CIERRE DE LA OFICINA DE LA CAIXA EN FONTANAR. Esta plataforma está integrada por todos los grupos políticos presentes en Fontanar, además de asociaciones vecinales, culturales y deportivas. Y nos constituimos como plataforma, por la decisión de CAIXA, de cerrar la oficina de Fontanar tres días de la semana.



Hoy, nos encontramos aquí, delante de la única oficina bancaria que hay en Fontanar, la que antes fue Caja Guadalajara. Para decir alto y claro a la dirección provincial de Caixa, que la drástica reducción de atención al público que han hecho en nuestro Pueblo nos afecta mucho y nos convierte en ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría.



El uso de un banco no es una opción, estamos obligados a ello. Ya que la mayoría de las gestiones del día a día las tenemos que hacer a través de los bancos, como son: el pago de tributos, pensiones, nóminas, hipotecas etc.



Somos, sobre todo las personas mayores que, o bien tenemos dificultad para desplazarnos, o no tenemos los medios técnicos o conocimientos para hacerlo digitalmente los más perjudicados.



¿Pero qué ocurre los lunes y los jueves?, largas colas y trabajadores desplazados de la oficina de Yunquera que por falta de tiempo, o por instrucciones que reciben de sus superiores, no nos dan el servicio que nos venían prestando cuando la oficina contaba con empleados estables y con un director en la oficina.



Fontanar, cuando su población no superaba un tercio del censo actual, ya contaba con una oficina de Caja Guadalajara abierta todos los días. Muchos recordamos cuando realizaron las obras de su oficina y el Ayuntamiento les cedió un local en sus propias dependencias. Porque las entidades bancarias de los pueblos, no pueden estar aisladas de sus poblaciones y sus gentes. Y la mejor obra social que pueden hacer en Fontanar es dejar la oficina como estaba.



Por eso pedimos: que la oficina de Caixa retorne a la situación anterior, sea una oficina autónoma y abra todos los días.



Desde aquí, instamos, a las instituciones públicas: Ayuntamiento y Diputación Provincial, para que inicien conversaciones con la Dirección provincial de Caixa de Guadalajara con el fin de revertir el cierre. Nosotros, como Plataforma, solicitaremos de igual manera reunirnos.



Esta reivindicación no termina aquí, y convocamos a los demás pueblos de la provincia de Guadalajara a que junto con Fontanar, nos movilicemos próximamente en Guadalajara contra el abandono de nuestros pueblos por los bancos.



Muchas gracias