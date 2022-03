A.U.P.A (Autónomos Unidos para Actuar) apoya el paro indefinido convocado por Plataforma Nacional Defensa del Sector del Transporte, a partir del día 14 de marzo, a las 00:00 horas.

viernes 11 de marzo de 2022 , 12:02h

La asociación A.U.P.A. convoca a todos los trabajadores autónomos de España y a la ciudadanía en general, a apoyar el paro indefinido del sector del transporte.

En estos momentos nos encontramos en una situación crítica y crucial. No nos habíamos recuperado de la crisis del 2008, nos enfrentamos a una pandemia de la cual aún no hemos salido y ahora la guerra en Ucrania. Las constantes subidas de las cuotas, sin lógica alguna, el incremento de los costes de la luz, de los carburantes, seguros, impuestos, alquileres, materias primas, etc, lo que conlleva a la subida de los productos de primera necesidad, nos está llevando a un punto sin retorno.

Además, la falta de seguridad, la competencia desleal con respecto a las empresas de otros países, la precariedad en los derechos laborales y la falta de una jubilación justa, está provocando que cada día de trabajo suponga un día de pérdidas, haciendo que la situación sea cada vez más insostenible.

La coordinadora de AUPA en la Plataforma Yolanda Rodríguez afirma que esto afecta al sector del transporte y a todos los autónomos en general, pero no sólo a ellos, sino a toda la ciudadanía, que está viendo como cada vez resulta más complicado llegar a fin de mes y hacer frente a los pagos de las necesidades básicas de las familias.

AUPA y la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte no se sienten representados por otras asociaciones y sindicatos, siendo ambas totalmente apartidistas y no recibiendo ninguna subvención de organismos públicos.

Por ello, AUPA, siguiendo en su línea de defensa de los derechos de los autónomos ha decidido apoyar al sector del transporte, puesto que la gran mayoría son pequeños autónomos, solidarizándose con un cierre de negocios durante la mañana del día 14 de marzo, en el que se inicia el paro indefinido. Tampoco se descartan otras acciones en el futuro si la misma se alarga en el tiempo.

Asimismo, se insta a todo aquel que quiera unirse, ya sea autónomo o no, a apoyarles para conseguir las soluciones que puedan beneficiar a la ciudadanía, a la economía y al restablecimiento del equilibrio social de antaño, sin tanta desigualdad entre ricos y pobres.

Es el momento de demostrar que podemos estar unidos todos los ciudadanos de a pie, afectados por esta ola de crisis que llevamos arrastrando durante años y que cada vez nos empobrece más.

No podemos esperar a que sea demasiado tarde.

Por nuestro futuro y el de nuestras familias. Ellos nos necesitan, y nosotros nos necesitamos unos a otros.