Villanueva de la Torre va a proceder a la instalación de cámaras de videovigilancia, mientras la Guardia Civil continúa con un servicio intensificado de vigilancia

Villanueva de la Torre analiza en su Junta Local de Seguridad la situación del municipio

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 08 de marzo de 2022 , 12:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La reunión, presidida por la alcaldesa de la localidad, Sonsoles Rico; y la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez; ha analizado los últimos incidentes relacionados con incendios en vehículos

El Consistorio va a proceder a la instalación de cámaras de videovigilancia, mientras la Guardia Civil continúa con un servicio intensificado de vigilancia



Villanueva de la Torre celebró en la tarde de ayer lunes una nueva sesión de su Junta Local de Seguridad, una reunión presidida por la alcaldesa del municipio, Sonsoles Rico, y la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez; y que contó también con la participación del teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, José Ángel López, así como de miembros de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha..



La reunión sirvió para analizar la situación derivada de incidentes ocurridos recientemente en la localidad, relacionados con incendios en vehículos, y las medidas adoptadas para dar respuesta a la inquietud de las vecinas y vecinos. Así, se informó que la Guardia Civil mantiene los servicios de vigilancia intensificados que comenzaron a raíz de los hechos. Asimismo, se destacó la importancia de la colaboración vecinal para atajar estos hechos, por lo que desde la Guardia Civil se insistió en que se puede aportar cualquier indicio que ayude en la investigación de los hechos llamando al siguiente número de teléfono: 949260946.



Cámaras de videovigilancia

Por su parte, el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre informó de su intención de acelerar la instalación de cámaras de videovigilancia en las entradas y salidas al municipio. No obstante, la situación de seguridad de la localidad tal y como se informó en la Junta Local, exceptuando esos actos vandálicos puntuales y concentrados en un corto periodo de tiempo, no es alarmante. De hecho, los últimos datos indican que no se aprecia un incremento de delitos contra el patrimonio. Sí que se puso de manifiesto un aumento de estafas cometidas mediante el uso de nuevas tecnologías, por lo que se destacó la importancia de extremar la precaución en este sentido por parte de la ciudadanía.



La alcaldesa aprovechó la ocasión para agradecer la rápida respuesta por parte de la Subdelegación del Gobierno y el esfuerzo de la Guardia Civil. Por su parte, la subdelegada ofreció una vez más su total colaboración al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, con el que mantiene un cauce de comunicación permanente.



Hay que recordar que Villanueva de la Torre constituyó su Junta Local de Seguridad a comienzos del año pasado. Se trata de un órgano colegiado que pretende facilitar la cooperación y coordinación de las Administraciones Públicas en materia de seguridad, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Policía Local.