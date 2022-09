La Audiencia de Madrid revoca el archivo del crimen de Miriam Vallejo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 25 de septiembre de 2022 , 12:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el archivo de la investigación sobre el crimen de la joven Miriam Vallejo en la localidad de Meco en 2019 y ha ordenado a la jueza que argumente su decisión debido a los “numerosos indicios” que la acusación cree que existen contra los investigados.



En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el tribunal estima parcialmente el recurso de la acusación particular, apoyado por la Fiscalía, y decreta la nulidad del archivo decretado por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares.



La jueza cerró el caso al considerar que no se pudo determinar quién pudo estar tras el crimen de la joven y que no se podía continuar con la imputación del investigado Sergio S.M. ni del sospechoso Alberto B. L., un hombre que coincidió en prisión con el primero y aseguró ser autor del crimen, a pesar de la reticencias de los investigadores de la Guardia Civil.



Fiscalía y acusación particular consideraron que el auto “no estaba suficientemente motivado”

La acusación particular recurrió esa decisión al considerar, por una parte, que el auto no estaba suficientemente motivado y, por otra, que existen “indicios incriminatorios contra ambos investigados”, a quienes considera presuntos responsables de un delito de asesinato.



El ministerio fiscal también opinó que la resolución de la jueza no estaba suficientemente motivada, si bien discrepó de que existiesen suficientes indicios contra ambos investigados.



La Audiencia Provincial no se pronuncia sobre si hay o no hay esos indicios, pero “habida cuenta” de que la acusación particular considera que sí que existen y, aun cuando la Fiscalía no esté de acuerdo en este punto, revoca el auto de archivo para que la jueza “se pronuncie solo sobre su decisión de sobreseer provisionalmente la presente causa”.



Miriam Vallejo fue asesinada en enero de 2019



Miriam Vallejo fue asesinada el 16 de enero de 2019 en una zona de campo de Meco, a unos siete kilómetros de Villanueva de la Torre (Guadalajara), donde la fallecida residía con uno de los acusados y la novia de éste.



La joven, de 25 años, sacó a pasear a su perro y a otros tres canes de Sergio -que tenía 29 años entonces-, y fue encontrada muerta con numerosas puñaladas.