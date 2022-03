Crónica de Abelardo Mazo desde Brihuega

miércoles 02 de marzo de 2022 , 19:58h

Brihuega desde que se autorizo la celebración ha sido y es un lugar que no le ha dado por celebrarlo, ni por parte de las autoridades, ni por parte del pueblo, solamente los niños del colegio se disfrazan y desfilan por las calles de la villa y nada más, solamente las mujeres, la Asociación de Mujeres de Brihuega si organizan El Jueves Lardero, conocido también como Jovelardero, dando el pistoletazo de salida para el inicio del Carnaval, también lo conocemos como el día de la tortilla o día de la mona, es una fiesta popular, celebración al aire libre, la gastronomía tiene un papel importante, infinidad de mujeres se dieron cita para pasar la tarde llenas de alegría, dando paso al programa de actos con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora.



Y mientras este programa llega, hoy día 1 de Marzo, la Asociación Comarcal de Jubilados de la Villa han celebrado los Santos Angeles Custodios con la Santa Misa en la Parroquia de Santa María de la Peña, la inauguración del nuevo Centro Social y una comida de hermandad.



Dicha semana comienza el sábado día 5 con la inauguración de una exposición de Mari Fé García titulada “Mis Labores…” sobre vainicas, lagartera, yugoslavo, punto de cruz, pintura sobre tela, bolsas, delantales, manteles, etc., etc., este mismo día y por la tarde habrá un concierto en el Castillo de Piedra Bermeja de Ángel Botti al violín, danzando Ester Carbonero, organizado por el área del Ilustre Ayuntamiento.



Pasamos al lunes 7 al Polideportivo donde la Junta Directiva de la Asociación y un equipo de Socias formaran una pachanga entre unas y otras. Llegamos al día clave, día 8, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER y a las 19 h., se celebrara una Eucaristía en acción de gracias, estando invitada de Honor Susana

Huerta Rincón como la primera mujer elegida Presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Peña, luego tendrán un vino de honor.



Hay un día dedicado a la Música en el Salón de Actos Municipal con la intervención de Miguel Benítez y su instrumento Handpan, Aneja y su grupo de baile y la Asociación Cultural “Si te dicen Flamenco” de Ana Ramos. Y llegamos al día de presentación de cuentas, esto es la Asamblea General, Y saltamos al viernes 11, que iran todas a mesa puesta, esto es a cenar y luego irán las que tengan ganas a bailar, pero no deberán trasnochar porque al día siguiente marcharan de excursión a Cuenca, finalizando la semana con un Monologo de Humor de Maika Jurado .