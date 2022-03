2.802 bicicletas eléctricas sin base comenzarán a operar en Madrid a lo largo de este mes

miércoles 02 de marzo de 2022 , 20:04h

El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado a seis empresas el despliegue de 2.802 bicicletas eléctricas sin base fija, 1.999 de las cuales operarán en el interior de la M-30, y las 803 restantes lo harán en el exterior de la circunvalación.



De las 2.802 autorizaciones gratuitas y temporales, un total de 1.999 están destinadas a la circulación de bicicletas eléctricas en el interior de M-30 y 803, para en el exterior. En concreto, el Ayuntamiento ha autorizado a BiciMAD Go el despliegue de 88 bicicletas dentro de M-30 y 200 en el exterior (como mantenían en la actualidad) y a Idribk Spain (Ridemovi) le permite desplegar 348 dentro de M-30. Bird tendrá 243 bicis eléctricas en el interior y 300 en el exterior; Boltest tendrá 695 bicis en el interior y 303 en el exterior; Ride Dott tendrá 104 en el interior y Lime, 521 en el interior.



Se trata de una cuantía "inicial" que se podrá incrementar o disminuir en función de la demanda y uso de los vehículos. Para conocer el empleo de las bicis eléctricas por parte de los usuarios, el Ayuntamiento obliga a las empresas a que le informen en tiempo real -a través de conectores automáticos, servicios web o similares- sobre la geolocalización de los vehículos, así como el acceso al cuadro de mando que permita evaluar el uso medio de las bicicletas y su actualización.



De igual modo que el Ayuntamiento concede 2.802 nuevas autorizaciones -que podrían llegar hasta las 4.800- las puede revocar si las empresas no cumplen las normas. Por ejemplo, si los usuarios no aparcar las bicicletas en reservas específicas de estacionamiento o en aquellas zonas permitidas. En este sentido, el Consistorio recuerda que las aplicaciones móviles de estos nuevos vehículos no pueden permitir el inicio o finalización de un trayecto en las calles de prioridad peatonal ni en las aceras y espacios peatonales contiguos a los parques históricos como El Retiro.