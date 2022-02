Núñez pide en Quer a Page que paralice la Ley de Aguas y que apueste por una “verdadera política de bajada de impuestos en Castilla-La Mancha”

viernes 25 de febrero de 2022 , 17:40h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido hoy a Page que no ponga en marcha la Ley de Aguas, aprobada por el socialismo recientemente en las Cortes Regionales, y que apueste por una verdadera política de bajada de impuestos en nuestra región.



Así se ha pronunciado Núñez, en Quer (Guadalajara), en su visita a la empresa ‘Factor 5 Solución SL’, donde ha exigido a Page que no ponga en marcha el nuevo impuesto al consumo de agua porque en un momento como este de contexto internacional “no procede” que las empresas, las familias, las pymes y los autónomos tengan que soportar tanta carga fiscal.



Así mismo, ha solicitado una verdadera política de bajada de impuestos para equipararnos al resto de Comunidades Autónoma gobernadas por el PP para ser capaces de eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajar el impuesto de Patrimonio, el de Actos Jurídicos Documentados, bajar el de la renta una media de 2 puntos, y aumentar las bonificaciones.



Esta es la propuesta que ha lanzado el presidente Núñez una vez más a Page, como ya hizo en la reunión que mantuvieron esta misma semana en el Palacio de Fuensalida donde le reclamó una bajada de impuestos para todos los castellanomanchegos.



“Nadie comprende que un vecino de Quer tenga que pagar mucho más caro el impuesto de la renga que un vecino de Alcalá de Henares y nadie entiende que un vecino de Guadalajara tenga que pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que no lo tenga que pagar un vecino de la Comunidad de Madrid”.



Por último, el presidente del PP-CLM ha felicitado al Rector de la Universidad de Alcalá que acaba de ser reelegido en su cargo al que ha deseado mucho éxito tanto a él como a la propia Universidad que tanta importancia tiene en la provincia de Guadalajara.