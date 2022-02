El tiempo en Sigüenza para este viernes es de 0ºC de mínima y 11ºC de máxima con un 80% de nubes y una probabilidad de lluvia del 32%

Cielos cubiertos con algún chubasco disperso este último viernes de febrero en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para hoy es de 6ºC de mínima y 16ºC de máxima con un 83% de nubes y una probabilidad de lluvia del 44%. La velocidad del viento será de 11 km/h soplando de dirección noreste.

viernes 25 de febrero de 2022 , 06:35h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos, que se extenderán de madrugada de sur a norte.



Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en zonas altas de Guadalajara donde permanecerán con pocos cambios; y máximas en descenso, localmente notable en Cuenca y Albacete. Heladas débiles en puntos de Parameras de Molina.



Viento flojo de componente este, soplando con algo más de intensidad el sudeste durante las horas centrales del día en la zona de La Mancha.



Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 12ºC en Albacete, 7 y 14ºC en Ciudad Real, 4 y 12ºC en Cuenca, 6 y 16ºC en Guadalajara y entre 8 y 18ºC en Toledo.



La Dana aleja el tiempo primaveral y regresan las lluvias: Este es el tiempo para el fin de semana.-



Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, hasta el miércoles las temperaturas han sufrido "un ascenso gradual, especialmente en las horas centrales de día", lo que ha hecho que se hayan registrado unos valores "mas habituales de finales de abril o de comienzos de mayo" que de febrero.



¿Qué es una DANA?

Una DANA, también conocida como gota fría, es una Depresión Aislada en Niveles Altos. Según Del Campo, es el resultado del choque de una masa de aire frío en altura con aire caliente de la superficie, que da lugar a chubascos y tormentas.



¿Dónde lloverá?

Se espera a partir del jueves, en el tercio sur de la Península la probabilidad de lluvias y chubascos sea, en ocasiones, localmente intensos. Algo que, según Del Campo, suponga "un pequeño alivio" para una de las zonas con mayor déficit de precipitaciones este invierno.



Aún así, desde la AEMET explican que estas lluvias no serán "ni generalizadas ni abundantes" debido a que caerán "en forma de chaparrones dispersos, propios de la primavera" y eso "no suele ser suficiente para revertir una situación seca" como la que se ha vivido.



La DANA que ha entrado por el sur permanecerá en España durante este viernes, por lo que se espera que haya posibles lluvias y chubascos dispersos y ocasionales en el suroeste. Según la AEMET, "los típicos chaparrones primaverales" que afectarán también a Baleares.



Y en el extremo norte peninsular también lloverá y nevará aunque de manera no demasiado copiosa y por encima de los 800 metros.



En cuanto a las temperaturas, se espera que bajen notablemente, sobre todo en el este peninsular y en Soria y Teruel, donde pasarán de los 21 grados del jueves a loas 10-11 del viernes.



El tiempo para el último fin de semana de febrero

Sin embargo, esta bajada de las temperaturas durará poco, ya que el sábado y el domingo volverán a recuperarse, sobre todo en el oeste de la Península.



Y la AEMET prevé que puedan repetirse los chubascos en el sur durante la jornada del domingo, pero con menor probabilidad y el ambiente se volverá a estabilizar.