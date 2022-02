LA PEOR CARA DEL PSOE : El Gobierno de Sánchez acerca a otros 7 presos etarras que suman 12 asesinatos y NO colaboran con la Justicia NI piden perdón a las víctimas

viernes 25 de febrero de 2022

El Gobierno de PSOE/PODEMOS ha autorizado el acercamiento de otros siete presos de ETA que suman hasta 12 asesinatos. Así lo ha confirmado hoy la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), cuyos psicólogos ya se han puesto en contacto con las familias afectadas para informarles de que los asesinos de sus seres queridos serán trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra.



De esta forma, de los 181 etarras que siguen cumpliendo condena, hasta 104 lo hacen ya en cárceles vascas (90) o en la de Pamplona (14), por lo que más del 57% ya están cerca de su lugar de residencia y de donde atentaron o asesinaron. En los tres años y medio que Fernando Grande-Marlaska (PSOE) lleva al frente, el Ministerio de Interior ha concedido 302 de estos traslados, de los que se han beneficiado 202 etarras, toda vez que algunos de ellos acumulan distintos acercamientos para irse aproximando al País Vasco y Navarra en uno o varios pasos.



De hecho, de esos más de 300 acercamientos, hasta 120 fueron directamente al País Vasco (102) y Navarra (18). La AVT denuncia que apenas una veintena son con terceros grados o por enfermedad de estos presos de ETA, mientras que la inmensa mayoría, hasta un centenar, se concedieron «por que sí». Casi la mitad de etarras que se han beneficiado de estos acercamientos durante la etapa de Marlaska, hasta 97, fueron condenados por delitos de sangre, pues asesinaron a 296 personas en 216 atentados.



La AVT lamenta también que se sigan concediendo estos beneficios a asesinos de ETA «tras firmar una carta tipo que ya ha quedado ampliamente demostrado que no es en absoluto una señal de arrepentimiento ni de reinserción«. De hecho, la Sala de lo Penal, la Fiscalía y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ya no consideran estas cartas tipo una prueba de arrepentimiento suficiente para autorizar otros beneficios a los propios etarras, como terceros grados y libertades condicionales.



Sin embargo, el Gobierno de PSOE/PODEMOS sigue acercando a etarras pese a que TAMPOCO PIDEN PERDÓN a sus víctimas NI COLABORAN con la Justicia para esclarecer los casi 380 atentados de ETA que no se han podido resolver por falta de pruebas, lo que representa casi la mitad (44%) de todos los crímenes cometidos por la banda terrorista a lo largo de su historia.



Este colectivo también recuerda que todos los acercamientos de etarras son «dolorosos e inmorales» para las víctimas, pero especialmente tras el escándalo provocado por el informe de la Guardia Civil que desveló y confirmó los contactos del Gobierno con el entorno proetarra precisamente para tratar y acordar esos beneficios penitenciarios. Por eso la AVT dice del Gobierno de Sánchez y Marlaska que «su prepotencia, indiferencia e ignominia hacia las víctimas del terrorismo no tiene límites».



Con estos movimientos sólo quedan ya 77 presos de ETA fuera del País Vasco y Navarra.



Los presos que serán trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra sin haber colaborado con la Justicia, sin haber pedido perdón a las víctimas del terrorismo y sin arrepentirse son:



José María Dorronsoro Malaxecheberría. Del Centro Penitenciario de Pamplona a San Sebastián. Fue condenado a 26 años de cárcel por cooperar en el atentado con coche-bomba contra un convoy de la Policía Nacional, el 11 de junio de 1987. El atentado provocó cuantiosos daños materiales en los vehículos y en viviendas del barrio de Loyola de San Sebastián. Además, cuatro personas resultaron heridas. También fue condenado a 16 años de prisión por ser considerado cómplice en un atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián cometido por el comando Donosti de ETA el 7 de julio de 1987. La explosión causó importantes daños materiales y lesiones de diversa consideración a cuatro militares.



Ana Belén Egües Gurruchaga. Del Centro Penitenciario de Asturias a un centro penitenciario del País Vasco. En 2004 fue condenada por la Audiencia Nacional a 83 años por el asesinato de Luis Ortiz de la Rosa. En 2006, fue condenada 323 años de prisión como autora del atentado que acabó con la vida de Justo Oreja Pedraza. En 2014 la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión por el asesinato de Pedro Antonio Blanco García.



Francisco Javier Gallaga Ruiz. Del Centro Penitenciario de Daroca a un centro penitenciario del País Vasco. En abril de 2006 fue condenado a 343 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida de Miguel Ángel Ayllón Díaz-González. También cumple condena por la colocación de un artefacto en la urbanización Jardín de la Reina en 1997, que acabó con la vida de Domingo Puente y dejó varios heridos.



Maite Pedrosa Barrenechea. Del Centro Penitenciario de El Dueso al centro penitenciario de San Sebastián. En 1998 fue condenada a 32 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida de Fernando Jiménez Pascual. En 1999 fue condenada a 351 años de prisión como responsable del asesinato de Miguel Ángel Ayllon. En el año 2000, el Tribunal Supremo elevó la condena impuesta a Maite Pedrosa al considerarla cómplice del asesinato del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril. El alto tribunal limitó la complicidad de Pedrosa a la muerte planeada de Alberto Jiménez-Becerril, dejando fuera su participación en el homicidio terrorista de su mujer, Ascensión García.



Luis Enrique Garate Galarza. Del Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria) al centro penitenciario que corresponda en el País Vasco. Condenado en 2012 a 54 años de prisión por participar en el secuestro del industrial alavés Lucio Aguinagalde Aizpurua. En el operativo policial para liberar al empresario, el 2 de noviembre de 1986, resultó muerto Genaro García de Andoain Larrinaga.



Mikel Mirena Otegui Unanue. Del Centro Penitenciario de Pamplona al centro penitenciario que corresponda en el País Vasco. En 2012, la Audiencia Nacional le condenó a 34 años de prisión por el asesinato en 1995 de José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce Etxeberri. En 2013 el Tribunal Supremo confirmó la condena.



Miguel Santiago Izpura García. Del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) al Centro Penitenciario de Pamplona. En 2001 fue condenado por la Audiencia Nacional a 27 años por su participación en el atentado que le costó la vida a Luis Ollo Ochoa en mayo de 1984.



TRASLADOS ETA:



Total traslados: 302 (correspondientes a 202 etarras).



Al País Vasco (102) o Navarra (18): 120 (15 por tercer grado y 7 por enfermedad, 98 porque sí)



Con delitos de sangre: 118 (se corresponde con 97 presos con 296 víctimas 216 atentados)



Total terceros grados: 25



Con delitos de sangre: 7



Libertades condicionales: 6



El próximo 2 de abril la AVT espera a todos los que estén la hartos de este Gobierno "traidor" para decir "Basta ya. Porque nuestros muertos no merecen esto. Porque nunca nos vamos a cansar de defender su dignidad y preservar su memoria. Porque hasta aquí hemos llegado".