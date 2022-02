Merino defiende en Guadalajara el Plan de Apoyo y Defensa a la ganadería del PP-CLM frente a “los ataques y la asfixia” a los que el socialismo está sometiendo a los ganaderos

martes 15 de febrero de 2022

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha defendido esta mañana en Guadalajara el Plan de Apoyo y Defensa de la ganadería y de nuestros ganaderos, en el que está trabajando el PP-CLM de Paco Núñez, recorriendo todas las provincias de la región para incorporar las demandas y requerimientos del sector.



Así lo ha indicado Merino en rueda de prensa acompañada del vicesecretario regional de Reto Demográfico, Álvaro Vara, donde además ha explicado que visitará una explotación ganadera dirigida por una mujer en la provincia. Ya por tarde, Merino mantendrá un encuentro en Cogolludo con los ganaderos de la Sierra Norte que sufren la problemática del ataque del lobo “que conlleva repercusiones muy negativas en sus explotaciones ganaderas y que exigen, con contundencia, una respuesta por parte de los que gobiernan”.



La portavoz del Grupo Popular en las Cortes ha criticado que ante los ataques del lobo a la ganadería la respuesta del socialismo “haya sido la de proteger al lobo y abandonar a nuestros ganaderos”.



Merino ha recordado la delicada situación que está atravesando la ganadería en Castilla-La Mancha. Un sector, ha dicho, “al que se está arrinconando y asfixiando con altos costes de producción”. Sin ir más lejos, ha apuntado que ahora mismo los ganaderos están pagando la energía un 300% más cara, el gasóleo agrícola ha subido un 73%, los piensos más de un 20%, los fertilizantes más de un 300%, los costes salariales han subido más de un 30%, mientras que los precios en origen siguen bajando.



Ante esta situación, la respuesta del socialismo “ha sido la de subir los impuestos, hablar mal de la carne y de los ganaderos, decir que maltratan a los animales, perder 5.000 millones de euros en la nueva PAC, decir que la gente de campo esclaviza a los jornaleros que trabajan en nuestras explotaciones, que si pudieran prohibirían la caza y los toros o incorporar en la agenda 2050 de España un cambio en los hábitos alimentarios, porque según Pedro Sánchez consumir carne es perjudicial para la salud”.



También ha recordado las “lamentables declaraciones” del ministro de Consumo en el extranjero hablando mal de los ganaderos o su campaña en España en contra de ellos. “Esta es la respuesta del socialismo a los problemas que tienen los ganaderos. En vez de solucionar sus problemas, que es su responsabilidad como Gobierno, lo que hacen es atacarlos, criminalizarlos y denigrar una profesión que es la base de nuestra economía rural”.



La misma respuesta han tenido los ganaderos en Castilla-La Mancha con el Gobierno de García Page, “que se ha unido a los ataques a la ganadería, no ha dado ni una sola solución a la subida de la luz, ni a la subida de los piensos y costes salariales o a la bajada del precio de la leche. “Cuando se le ha pedido reprobar las actuaciones del socialismo de Sánchez, Page responde en los medios de comunicación haciendo una gracia o contando un chiste”.



La portavoz ha lamentado la falta de seriedad y responsabilidad del socialismo de nuestra región con este sector, y ha aprovechado para reclamarles que “conteste con contundencia, apoyen, defiendan y respalden a nuestros ganaderos porque no debemos olvidar que el 17% del PIB en Castilla-La Mancha procede del sector agroalimentario”.



Además ha criticado la moratoria de explotaciones porcinas que García Page ha aprobado hasta finales del 2024 para no conceder ninguna autorización a nuevas granjas de porcino en Castilla-La Mancha. Una medida, ha explicado, que no se ha dado en ninguna parte del mundo y que ha adoptado sin hablar con las organizaciones agrarias ni ganaderas y sin información pública. Es decir, de espaldas al sector y atacando, al igual que el socialismo de Sánchez, “con esa obsesión enfermiza que tiene una clara finalidad, la de imponer una ideología sectaria, la de cambiar nuestros hábitos alimentarios y la de cambiar el modelo productivo y de sociedad que tenemos en este momento”.



Ante la falta de respuesta de los gobiernos socialistas, en España y en nuestra región, en el PP-CLM trabaja en este Plan de Apoyo “porque tenemos claro que somos un partido de campo, nos sentimos orgullosos de ser de campo y vamos a defenderlos porque es nuestra esencia”. A través de este Plan “queremos garantizar productos a nuestros consumidores a precios asequibles, con una calidad y una seguridad alimentaria y un bienestar animal garantizado”, ha concluido.