Rubén de la Barrera: “Necesitábamos y merecíamos ganar”

lunes 14 de febrero de 2022 , 08:20h

Rubén de la Barrera, como es habitual, ha atendido a los medios de comunicación al término del partido. El míster, en primer lugar, ha realizado una valoración del encuentro. “La experiencia nos dice que cuando uno lleva dos o tres partidos sin ganar y sin marcar gol las cosas tienden a complicarse, pero hoy ha sucedido lo contrario, hemos marcado pronto y hemos terminado con buenas sensaciones. El trabajo tiene su recompensa”. “En algunas fases hemos estado precipitados y hoy hemos tenido un partido difícil, pero el segundo gol ha llegado en un buen momento para darnos tranquilidad, y a partir de ahí, hemos podido estirarnos e incluso hacer el tercero”.



El entrenador ha añadido que se marcha contento “con el juego del equipo y por cómo se ha afrontado el partido”. “Necesitábamos ganar y merecíamos ganar. Este resultado nos da confianza para afrontar el siguiente que lo tenemos muy cerca”. El gallego ha explicado que “a veces la necesidad hace que no estés lo más fluido posible y es lo que nos ha ocurrido hoy”. “El equipo sabía que tenía que ganar y el partido no ha sido fácil porque ninguno encuentro es sencillo, pero a raíz del segundo gol, como digo, hemos ganado en tranquilidad”.



En este sentido ha apuntado que “en algunas fases hemos tenido algún desajuste, una mala pared, hemos estado algo descentrados… Pero lo importante es que se han sacado los puntos y que el equipo ha trabajado bien y ha sabido responder”. “Creo que hoy podíamos haber generado más ocasiones y hemos podido hacerles más daño, pero la intranquilidad por la necesidad de ganar hoy nos ha pasado factura también. Aún así hemos sabido sacar los tres puntos y la victoria de hoy es importante para nosotros”.



Cuestionado por los resultados de los rivales esta jornada y la clasificación, De la Barrera ha confesado que “la tabla está ahí, pero creo que todo el mundo tenemos claro por lo que tenemos que luchar y a qué podemos optar cada uno”. “Todos los partidos son a cara de perro y competidos, pero lo importante es que hoy teníamos que ganar y son tres puntos vitales. Nos quedan dos encuentros por disputar aún y eso hay que tenerlo en cuenta”.



Por último, ha declarado que “más allá de los goles, o no goles, las sensaciones son buenas”. “Ellos también han venido con su intención de juego y es verdad que nosotros, a veces, no hemos atacado bien y hemos tenido pases imprecisos”. “A pesar de todo hay cosas que me han gustado hoy como saber tener paciencia, que es muy importante, y esperar a nuestro momento. Por momentos hemos estado espesos, pero en otros, hemos sabido reaccionar muy bien”.