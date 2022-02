El amor según el Alba, el cuadro blanco reafirma su sintonía con el Belmonte y la afición manchega

lunes 14 de febrero de 2022 , 08:18h

(…) estar furioso,



áspero, tierno, liberal, esquivo,



alentado, mortal, difunto, vivo,



leal, traidor, cobarde y animoso



Así definía Lope de Vega el amor y así se puede explicar el frenesí de emociones que es un partido en el Carlos Belmonte. Y es que el Alba, a las puertas de San Valentín, demostró una vez más que su historia esta temporada con el feudo albacetista es un romance al uso.



Y como toda relación, tiene momentos agrios, como la injusta derrota del último duelo casero ante el filial sevillista. Pero el Albacete sabe que su casa es su hogar y hoy salió convencido de reencontrarse con la victoria.



Azuzado por el hecho de no llevar ningún triunfo en 2022, lo cual puede parecer aún más sorprendente si no se aclara que había disputado tres choques hasta la fecha, el cuadro blanco salió como una potente ráfaga que se asentaba en los dominios verdes con la clara idea de lanzar un flechazo al arco rival.



Y a los seis minutos llegó. Dani, novedad en el once inicial, se situó en el lugar preciso del área para cazar la bola, domarla y anotar su primer tanto en competición liguera. El albaceteño sigue dando pasos en su crecimiento y se personó en el triunfo de los suyos.



El Albacete seguía tejiendo e hilando, con paciencia y buen paso, jugadas de gran valor y que por poco no eran gol. Fuster, Rubén o el propio Dani González se vieron cerca de abrir brecha pero el marcador no se movió en el primer acto.



Como decíamos, el amor tiene momentos de incertidumbre y hoy no fue menos. Los visitantes salieron de vestuarios con fuerza y trataron de igualar mediante llegadas de peligro, pero Bernabé se hizo grande en cada una de ellas y evitó el empate.



El tiempo pasaba y el Albacete notaba la necesidad de cerrar el partido. Y lo hizo con un gol de bandera. Alberto Jiménez dio su primera asistencia de gol como albacetista filtrando un pase perfecto a Kike Márquez que se estrenó como goleador con un toque magistral que superó al portero del Cornellà.



Y como la tarde iba de primeras veces, Andy Kawaya no quiso ser menos. El atacante demostró su pericia en el área y cerró el triunfo con un buen gol. Tres tantos para lograr tres puntos tan necesarios como merecidos.



FICHA DE PARTIDO





Albacete Balompié: Bernabé; Alonso, Djetei, Boyomo, Johannesson (Gálvez 89´); Rubén M. (Kawaya 57´) Alberto, Riki, Manu Fuster (Sergi 76´), Kike M. (Yaimil 89´) y Dani González (Jordi S. 57´)



UE Cornellà: Anacker; Mancuso (Villaplana 86´), Dorca, Kike López, Zalaya, Gil Muntadas (Víctor 69´), Nana (Pipo 63´), Borja García, Traoré (Gorriti 86´), Gonpi , Carlos



Árbitro: Morales Moreno, Pablo Amonestó con tarjeta amarilla a: Nana (min. 27), Carlos (min. 39), Boyomo (min.80)



Goles: 1-0, Dani G. (6´); 2-0, Kike Márquez (68´); 3-0, Kawaya (89´)



Incidencias: Partido disputado en el estadio Carlos Belmonte. Correspondiente a la jornada 23 del grupo II en la Primera RFEF.



5.853 asistentes.