Valioso punto para FS Pozo de Guadalajara en su visita a Los Navalmorales (4-4)

Los poceros hicieron un gran inicio de segunda parte que les permitió levantar un 2-0 de los locales

domingo 06 de febrero de 2022 , 20:05h

Segundo empate del curso para FS Pozo de Guadalajara (primero a domicilio) ante Los Navalmorales (4-4). Los poceros hicieron un primer tiempo excesivamente relajado y conservador, y sólo cuando se vieron con todo perdido reaccionaron para estar cerca de llevarse los tres puntos.



Los rojillos, con muchas bajas, salieron a la pista a defender y buscar una contra. Tuvieron opciones de adelantarse, pero no las convirtieron y poco a poco los morados fueron comiéndose literalmente a los poceros. Tras varios avisos muy claros una buena acción de pívot y la pasividad de la defensa pocera dieron lugar al 1-0 a 3,58 del descanso. De nuevo la pasividad dio lugar al 2-0, a 2,04 del intermedio tras empujar Los Navalmorales a la red un rechace no defendido por los poceros. Con 2-0 acabó el primer tiempo.



Pozo se salvó por un gran arranque de segunda parte Los rojillos decidieron avanzar unos metros su línea defensiva, y al minuto de la segunda parte llegó el éxito en forma de gol de Andrés Romero tras pase de Escu (2-1).



El tanto motivó y dio alas a los rojillos, que a 17,07 del final y de nuevo con tanto de Andrés Romero tras contra igualaron el encuentro (2-2). Poco duró la alegría a los poceros, ya que apenas 38 segundos después los morados definieron una contra para volver a ponerse en ventaja.



Esta espiral de locura no se había cerrado, y Jaime tras córner a 15,53 de la conclusión volvió a igualar el duelo.



El partido entró en fases de correcalles, poco a poco Pozo fue perdiendo fuerza pero pese a ello encontró en una buena acción de pívot el 3-4, obra de Javi Oreja a 7,08 del final. Los Navalmorales no dudó el buscar el 5 para 4 para igualar el duelo. Pozo tuvo varias ocasiones para sentenciar el encuentro, pero no lo logró y vio como una acción a balón parado igualaba el duelo a 3,47 de la conclusión (4-4). Tras el empate hubo una pequeña riña que dejó a ambos equipos con un expulsado. Una vez recuperada la igualdad los locales volvieron a intentarlo de 5, sin éxito, aunque haciendo sufrir a los poceros.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Zapata, Carlos Alonso y Diego -cinco inicial- Driss, Andrés Romero, Raúl Alonso, Javi Oreja, Jaime, Pablo Salas y Curi.



Goleadores: Andrés Romero (2), Jaime y Javi Oreja.