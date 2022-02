El Alba hizo méritos de sobra para ganar pero la madera le privó de todo el botín, se llevó un punto

domingo 06 de febrero de 2022 , 20:09h

Por alto y por bajo. A pelota parada - rozando un gol olímpico incluido - y a balón corrido con innumerables llegadas a las inmediaciones de Razak. Se vieron ocasiones por parte del Alba de todas las formas, colores, especialmente de granate, y tamaños. Pero no se pudo celebrar gol alguno.



Tres golpes a la madera de la puerta local y varias acciones de mérito del guardameta del Linares impidieron a los manchegos amarrar su primer triunfo en Linarejos.



Desde bien pronto inició el cuadro de Rubén de la Barrera su acometida sobre el área ajena. Animados por florido grupo de aficionados albaceteños, los hoy visitantes construían jugadas y generaban oportunidades que por escasos centímetros no fueron el merecido botín.



En su primera titularidad, Kike Márquez hizo gala de su buen entendimiento con el cuero. A los 18 minutos, el andaluz botó un saque de esquina que fue cogiendo forma hasta ser escupido por el larguero. Otro debutante en el once inicial, Alberto Jiménez, estrelló el esférico en la madera pasada la media hora de partido tras cabecear un córner en el área azul. Hasta el descanso, el Albacete se afanó por irse a vestuarios con ventaja, con control y empuje, pero sin esa última jugada definitoria.



Para que el cambio entre actos no fuese muy abrupto, el Alba decidió iniciarlo con un nuevo poste. Y otra vez Kike Márquez. El ’14’ rondó el gol durante todo el choque. Pasaban los minutos y con ello se inició el carrusel de cambios en ambas escuadras. Emmanuel hacía su debut, con lo que todas las incorporaciones de invierno han vestido nuestros colores. Los hoy granates insistían e insistían obligando al meta local a lucirse.



El último cuarto de hora fue con 21 jugadores en el verde tras expulsión de Carracedo. El Alba no cejó en su empeño y en el mismo tiempo de prolongación probó fortuna aunque sin tino. Punto que reafirma la buena línea a domicilio y permite a los nuestros tener la oportunidad de hacerlo valer el próximo domingo en el feudo manchego.



Linares Deportivo: Razak; Barbosa, Josema, Lara, Perejón; Meléndez (Adan 78´), Rodri, Carnicer (Etxaniz 72´), Sanchidrián (Javi G. 61´), Hugo Díaz (Carracedo 61´), Copete (Marín 72´)



Albacete Balompié: Bernabé; Alonso (Jordi 86´), Djetei, Boyomo, Johannesson; Rubén M. S. Alberto, Riki (Emmanuel 75´), Kawaya (Sergi 64´); Fuster y Kike M. (Dani G. 75´)



Árbitro: Lax Franco, Salvador. Amonestó con tarjeta amarilla a: Hugo Díaz (min 9.), Boyomo (min 20.), Josema (min 54.), Kawaya (min 67.)



Expulsó a Carracedo (min 77.)



Incidencias: Partido disputado en Linarejos. Correspondiente a la jornada 22 del grupo II en la Primera RFEF.