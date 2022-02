Trabajada victoria del C.D.Yunquera ante Los Yebenes

C.D.YUNQUERA 1 - C.D. LOS YEBENES 0

REDACCION

domingo 06 de febrero de 2022 , 19:57h

Mucho tuvieron que bregar los de Yagüe para amarrar los tres puntos en el partido que el pasado sábado les medía al C.D.Los Yebenes, ya que los toledanos salieron decididamente desde el primer minuto a por el encuentro con un juego rápido e incisivo y con gran dominio de la pelota buscando constantemente a Cristhian Sánchez y Drissa Calle, sus hombres más peligrosos en la punta de ataque. Los azulones sin embargo, muy bien armados en defensa, lograban desbaratar las ocasiones de los visitantes intentando hilvanar alguna que otra jugada en campo contrario que les permitiera también contrarrestar la posesión del rival. Y así con este escenario llegaba el gol local tras una gran jugada de Jesús Solano que tras zafarse de dos contrarios ponía la pelota sobre el punto de penalti para que Francisco Rivas cabeceara a la red el que a la postre sería el único y definitivo tanto del partido (Minuto 21).



Los toledanos espoleados por un marcador desfavorable pusieron todo el empeño en intentar lograr el gol que les hiciera igualar la contienda cosa que no ocurrió gracias, unas veces, a las buenas intervenciones del guardameta local, Miguel Egido, y otras al gran trabajo defensivo de todo el equipo azulón.



Con el marcador a favor de los yunqueranos ambos conjuntos se retiraron al descanso.



Tras el paso por vestuarios la decoración no cambió en demasía, los locales a asegurar y los toledanos, buscando a balón parado, la mayor altura de sus hombres de ataque en pro de algún cabezazo que pudiera ser certero. Así fue transcurriendo la segunda mitad con un juego muy trabado por la reincidencia en las faltas por parte de unos y otros contendientes y con un C.D.Yunquera que pudo sentenciar a la contra en sendas jugadas protagonizadas por Javi Robledo, Gorka Rojas y Miguel Berrocal.



Así fueron transcurriendo los minutos del último periodo y a pesar del asedio final de los visitantes los azulones supieron trabajar en defensa para no dejar escapar un resultado, corto, pero favorable que les permite sumar la segunda victoria de la temporada y con ello tres nuevos puntos dando continuidad de su mejoría en el juego tras los últimos partidos.



El próximo encuentro que disputarán los de Joaquín Yagüe será en Mocejón ante un difícil rival de la parte media de la tabla. Esto será el domingo 13 de febrero en tierras toledanas.