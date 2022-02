El PP denuncia “el oscurantismo, la falta de transparencia y las malas artes” del alcalde socialista de Marchamalo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 03 de febrero de 2022 , 17:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Marchamalo, Sergio Sánchez, ha denunciado “el oscurantismo, la falta de trasparencia y las malas artes” a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno municipal, liderado por el socialista Rafael Esteban, pese a las continuas peticiones y solicitudes de información que realiza el Grupo Popular, y de las que el equipo de Gobierno “hace caso omiso o no facilita la documentación solicitada”.



Así se ha pronunciado Sánchez en rueda de prensa, donde ha apuntado que el primer edil de Marchamalo “no hace participes al resto de grupos y no facilita documentación o respuestas a las cuestiones que se le plantean tanto en los plenos, como por escrito, o por vía electrónica”.



El portavoz popular ha criticado que el alcalde presuma en sus en sus redes sociales y en sus foros “de una transparencia máxima” cuando la realidad y el sentir “que tenemos todos los grupos de la oposición es que el dedismo y no facilitar documentación es algo característico que define a Rafael Esteban”.



Sánchez ha mostrado diferente documentación para avalar las distintas cuestiones que se están solicitando, y sus fechas de petición, que van desde el pasado mes de noviembre de 2021, y “cuarenta y cinco días después seguimos sin tener los expedientes, ni la documentación solicitada”.



Una de las peticiones requiere los expedientes de contratación que se habían producido en el mes de noviembre y ante esta negativa “no sabemos si tiene algo que ocultar, si los ha perdido, si es dejadez de funciones porque está más volcado en sus tareas del senado que en el Consistorio, pero a día de hoy, no nos los ha remitido”.



Hasta la fecha, ha explicado, “solo tenemos un documento” en el que nos dice que se pone en contacto con nosotros y que en breve tiempo pondrá a mi disposición en el salón de plenos un ordenador para poder visualizarlo, “pero sigo esperando”.



Por todo ello, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marchamalo ha denunciado “que esta situación no se pude permitir ni puede durar mucho más en el tiempo”. Para Sánchez “es sentido de democracia que todos los grupos, e incluso los vecinos, tengan la información pertinente de los temas de alcantarillado, alumbrado, del campo de futbol o el asfaltado de las calles”.



Finalmente, el portavoz popular se ha referido a un episodio vivido el pasado martes, en el pleno municipal, en el que el propio Esteban afirmó que los concejales populares solo preguntaban en los plenos, “cuando es totalmente falso” y se hizo el sorprendido “cuando enumeré e indiqué todas las cuestiones que teníamos pendientes de respuesta por su parte, a lo que volvió a decir, que en breve la obtendríamos”. Por esto, Sánchez le ha reclamado que de una vez por todas cumpla su palabra “y deje atrás el oscurantismo al que nos tiene acostumbrados”, ha zanjado.