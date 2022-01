ATENCIÓN, Se abre el plazo para solicitar plaza para el próximo curso escolar en centros públicos y concertados de la provincia de Guadalajara

lunes 31 de enero de 2022 , 13:55h

Desde el próximo lunes, 7 de febrero, y hasta el 25 del mismo mes permanecerá abierto el plazo de solicitud de plazas para el curso escolar 2022-2023 en los centros públicos y concertados de la región para los niveles educativos del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria. El proceso está dirigido al alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo, que pasa a Educación Secundaria o que cambia de centro educativo, según ha explicado hoy el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes.



Este curso el proceso de admisión se va a regir por el nuevo Decreto de Admisión del Alumnado, publicado el 10 de enero a raíz de la nueva Ley de Educación, que incluye ligeras modificaciones con respecto al aprobado en 2017 por el Gobierno regional. Entre esas novedades figuran tres nuevos criterios que se suman al baremo y que hace referencia a las familias monoparentales, alumnado nacido en parto múltiple o pertenecientes a una familia con víctimas de violencia de género o terrorismo.



El proceso de escolarización de este año cuenta con otras novedades que se han introducido para satisfacer mejor las demandas de las familias. La primera de ellas es que el alumnado debe estar empadronado en el domicilio familiar alegado, con al menos uno de los progenitores o tutores legales, a fecha de inicio de entrada de solicitudes y la segunda es que se indicará el número de registro de solicitud, en lugar del nombre y el apellido del alumnado, en la publicación de los listados.



Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma Educamos CLM. La información de todo el proceso estará disponible, a partir del hoy mismo, en el Portal de Educación de Castilla-

La Mancha. Además, en el Portal de Educación también se publicará una guía informativa con las claves del proceso, que se enviará también a todos los centros educativos.



El delegado ha detallado que en Guadalajara se ofertarán algo más de 7.000 plazas para el próximo curso escolar. En concreto 2.730 de Infantil, 1.344 de Primaria y 2.996 de Secundaria, ya que según ha explicado Fernández-Montes este año no se incluyen en este proceso las plazas de Bachillerato, al no haberse desarrollado a nivel nacional la normativa que regulará esta etapa el próximo curso. En cuanto a las plazas de Formación Profesional, el proceso se convocará en torno al mes de junio.



Entre las principales novedades del próximo curso escolar en Guadalajara, el delegado de Educación, Cultura y Deportes ha destacado la puesta en marcha de un nuevo centro en la provincia; el IESO de Yebes, cuya creación jurídica ha sido aprobada la pasada semana en Consejo de Gobierno.



Este nuevo instituto acogerá a alumnado de los municipios de Yebes y Horche y compartirá edificio con el colegio ‘Jocelyn Bell’. Para adecuar las instalaciones se ha planteado un proyecto en dos fases. El centro comenzará la docencia en septiembre con tres clases de primero y dos de segundo de la ESO y dará cobertura a 150 alumnos y alumnas. Cuando las obras estén totalmente concluidas el centro contará con 12 aulas de la ESO más laboratorio de ciencias, aulas de tecnología, plástica y música, así como espacios necesarios para administración.



Priorizar centros y formalizar la matrícula.-



El titular provincial de Educación ha recordado que, como en anteriores cursos, en el caso de aquellos municipios en los que haya más de un colegio o instituto, las familias deberán priorizar en su solicitud el centro deseado. En caso de municipios con un único centro se deberá presentar igualmente la solicitud de plaza. En cuanto a la capital, el delegado ha recomendado que se soliciten en orden de preferencia los seis centros que permite la propia solicitud y ha recordado que en aquellos casos en los que solo se pide uno o dos centros, si no se obtiene plaza en ellos se escolariza a la alumna o alumno de oficio en el centro que designe la Administración.



Asimismo, Ángel Fernández-Montes ha hecho hincapié en la importancia que tiene que una vez se proceda a la adjudicación definitiva de plazas, el alumno o alumna formalice la matrícula en el centro asignado, ya que de no ser así se perderá la plaza.



En el caso de que no se haya obtenido el centro solicitado como primera opción se puede solicitar un cambio de centro, pero incluso para ello será necesario que el alumno o alumna haya formalizad previamente la matrícula en el centro que se le haya adjudicado.



Una vez finalice el plazo de presentación de solicitudes, el 25 de febrero, se abrirá un calendario que pasa por una baremación inicial de puntos, una adjudicación provisional, ambos con sus plazos de alegaciones y finalmente la adjudicación definitiva de plaza, que está previsto se publique el 29 de junio.



Entre el 30 de junio y el 6 de julio se deben realizar las matriculaciones en Infantil y Primaria, y en el caso de Secundaria el plazo irá del 30 de junio al 8 de julio.