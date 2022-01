Una jubilada denuncia a su banco por cobrarle para atenderle por ventanilla

lunes 31 de enero de 2022 , 14:03h

Una jubilada de Burjassot (Valencia) ha enviado una carta a los trabajadores de BBVA en la que les explica que les ha denunciado tras no poder sacar dinero con la cartilla en el cajero ni haber recibido ayuda de los empleados, que pretendían cobrarle dos euros por hacer la operación en ventanilla.



La vecina, Amparo Molina, ha hecho pública la carta en la que relata que este jueves acudió a las diez de la mañana a la oficina bancaria para retirar "una pequeña cantidad" de sus ahorros que necesitaba. En la ventanilla pidió una "solución" para poder retirar su dinero pero le indicaron que "por ventanilla tenía una comisión de dos euros".



"Teniendo en cuenta que ya me cobran unos gastos de mantenimiento muy altos, salí de su oficina sin mi dinero y pasé el día con pocos euros" y finalmente "fui a poner una denuncia", explica en la misiva. Molina asegura que es "mayor, pero no idiota". También ha pedido a los trabajadores "más empatía y menos soberbia con los trabajadores jubilados".



Por último afirma que un cajero automático "nunca debería estar en la calle"; que tiene una libreta de ahorro porque le "obliga el Estado" y que, a su juicio, "es inhumano que tengan esperando de pie a personas con problemas de movilidad".