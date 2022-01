El PP avisa que “cada minuto que pasa en el que Page sigue consintiendo a Sánchez que mantenga a Garzón al frente del ministerio, un ganadero de esta tierra corre el grave riesgo de tener que cerrar su explotación”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 25 de enero de 2022 , 13:00h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado hoy la “obsesión enfermiza” que tiene Page y los Gobiernos socialistas con el sector ganadero y la hostelería.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha lamentado que Page y Sánchez se dediquen a “machacar” continuamente a sectores tan importantes para esta tierra como la agricultura, la ganadería y la hostelería.



“Cada vez que Page ha tenido ocasión ha criminalizado a estos sectores, como ya hizo en pandemia con los hosteleros a los que acusó de ser el problema de los contagios por covid-19, cerrando sus negocios y prohibiéndoles trabajar”, ha indicado.



En este sentido ha lamentado que, “cada minuto que pasa en el que Page sigue consintiendo a Sánchez que mantenga a Garzón al frente del ministerio, un ganadero de esta tierra corre el grave riesgo de tener que cerrar su explotación”.



De esta manera, ha recordado que esta es la cruda realidad de lo que está pasando en Castilla-La Mancha con un presidente que “mucho habla delante de los medios de comunicación pero que luego vota en las Cortes Regionales lo que le dice su jefe Pedro Sánchez”.



Por ello, el PP-CLM volverá a dar la oportunidad a Page, en el próximo pleno, de que “rectifique” y repruebe las palabras del ministro Garzón, así como que exija a Sánchez su cese inmediato.



Así mismo, ha advertido que “no se puede tolerar que Sánchez permita que un ministro anti campo de la izquierda radical de este país siga atacando al campo, y, por eso, no puede continuar ni un minuto más al frente del Ministerio de Consumo”.



Y es que, además de hablar mal de la ganadería y de atacar a los ganaderos acusándoles de maltratar a animales, ahora ha vuelto a hacer “de las suyas” y se dedica a criminalizar al sector de la hostelería promoviendo una campaña en la que aconseja “comer en tupper” y no acudir a bares y restaurantes.



Además, Agudo ha calificado de “auténtica vergüenza” que el PSOE y sus socios sigan atacando al campo, a la ganadería y a la hostelería, ya que, no solo Garzón lo ha hecho, también desde Europa al considerar que la actividad de ganaderos supone un “riesgo pandémico”.



Y, mientras tanto, Sánchez aboga “abiertamente” por reducir el consumo de carne dentro del Plan España 20250, vinculando el riesgo de pandemia al sector ganadero.



Frente a ello, el presidente Paco Núñez seguirá defendiendo y apoyando a estos sectores tan importantes para nuestra tierra y solicitará, en el próximo pleno, que salga una “sola voz” de manera oficial e institucional pidiendo a Sánchez el cese de Garzón por atacar a la ganadería y a la hostelería de la que viven honradamente muchas familias de Castilla-La Mancha.