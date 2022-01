VOX Guadalajara denuncia que el gobierno de Rojo y Ciudadanos olvida las reivindicaciones de los vecinos del barrio de Defensores-Adoratrices

martes 25 de enero de 2022

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara ha denunciado la “desidia y el abandono por parte del equipo de Gobierno municipal”, formado por PSOE y Ciudadanos, “de las demandas y reivindicaciones de los vecinos del barrio de Defensores-Adoratrices”. En una reciente visita del concejal-portavoz de VOX, Antonio de Miguel, a este popular barrio de la ciudad, el edil de la formación ha comprobado cómo “Rojo está olvidando las demandas de estos vecinos centradas en la limpieza de sus calles, el mobiliario urbano, los parques y jardines, pero, sobre todo, en los accesos a diferentes edificios sociales y sanitarios”.



Antonio de Miguel ha señalado que “la Asociación de Vecinos Defensores-Adoratrices, en su afán y buen hacer de construir un barrio mejor, ha iniciado un programa para luchar contra el olvido de la personas mayores y crear lazos intergeneracionales”, añadiendo que “una de las acciones concretas que han comenzado a realizar es la de solicitar la apertura de una puerta de acceso por la parte trasera en la calle Jadraque del centro de salud Guadalajara-Sur, en la calle Ferial, para facilitar el acceso a las personas mayores, población mayoritaria en el barrio”.



El portavoz de VOX ha precisado que “ante la negativa por escrito del responsable del Área Integrada del Sescam y, verbalmente, del concejal del ámbito, el señor Pérez Borda, desde esta asociación han elaborado un proyecto para demostrar su viabilidad en cualquier punto a lo largo de la fachada”.



De Miguel añade, además, que la “junta directiva de la asociación, en representación de los 300 socios y de todos los vecinos de Defensores-Adoratrices, ha solicitado una reunión presencial con la Gerencia de la Atención Integrada del Sescam de Castilla- La Mancha para iniciar una negociación, presentar el proyecto y solicitar la apertura de tal puerta de acceso por la parte trasera del centro de salud Guadalajara-Sur, en la calle Ferial”.



No obstante, el portavoz de VOX ha podido comprobar, tras las diversas reuniones mantenidas con los representantes de dicha asociación, que “la Gerencia del Sescam no quiere recibirles, pero también que el alcalde de Guadalajara, el socialista Alberto Rojo, parece que no ha abandonado el cargo de Delegado de la Junta del señor García-Page, porque no ha hecho nada para trabajar de una forma coordinada con la Gerencia del Sescam y mediar en una solución para que esta Asociación de vecinos pueda ser recibida por el Gerente y para que el proyecto de ejecución de esta puerta de acceso se pueda llevar a cabo”.



Por todo ello y para conocer más detalles sobre esta demanda de los vecinos del barrio de Defensores-Adoratrices, el Grupo Municipal VOX ha registrado una pregunta dirigida al equipo de Gobierno municipal de cara al pleno ordinario previsto para este viernes.



VOX también preguntará por la repercusión real de Navilandia en la ciudad y el cumplimiento de la reglamentación de las bocas de incendios



Además de esta pregunta sobre el barrio de Defensores-Adoratrices, el Grupo Municipal VOX interpelará al equipo de Gobierno por “las visitas reales a la ciudad derivadas del parque temático de Navilandia y el porcentaje real de incremento de ventas de los negocios de hostelería y comercio de la ciudad” porque, según ha puntualizado el portavoz de VOX, Antonio de Miguel, “las visitas no han llegado a las 200.000 que aventuró el equipo de Gobierno y el incremento de ventas de los negocios locales tampoco ha alcanzado el 15 por ciento que también aseguraron desde el Gobierno municipal”.



Por otro lado, VOX también preguntará por los hidrantes o bocas de incendios de la ciudad, “que deben estar en todo momento en perfectas condiciones de utilización”, ha observado el concejal, Javier Toquero, quien preguntará que “teniendo en cuenta la obligada señalización de estos equipos no cumplida en tantas calles de nuestra ciudad, ¿cuándo va a cumplir el Ayuntamiento de Guadalajara con la reglamentación vigente en esta materia?”