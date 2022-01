Núñez recuerda a Page que la ocupación ilegal no es `una broma´, le pide que recupere la Ley del PP-CLM y que no juegue con dar ultimátum a Sánchez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 24 de enero de 2022 , 17:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recordado hoy a Page que la Ocupación ilegal no se trata de “una broma”, le pide que recupere la Ley que propuso el PP-CLM y, al mismo tiempo, que “no juegue con dar ultimátum a Sánchez”.



Así se ha pronunciado Núñez, en Alovera (Guadalajara), tras asistir a la misa y procesión en Honor a la Virgen de la Paz, donde ha asegurado que Page ahora habla de ultimátum a Sánchez cuando ya dijo que le daría como fecha límite hasta Navidad, y ahora dice que le dará “un poco más de tiempo”.



“Esto no es una broma, hay gente que está muy preocupada porque no sabe si su vivienda va a estar o no ocupada después de unas vacaciones o de un periodo de tiempo en el que ha estado en otro lugar”, ha indicado Núñez.



Por ello, al presidente del PP-CLM le hubiera gustado que, en la visita de Page hoy a Alovera se hubiera comprometido a que la Ley de Ocupación que proponía el PP-CLM volviera a “primera línea” y se debatiera en las Cortes Regionales.



Por eso, le ha pedido a Page que, con los temas serios y los temas importantes “trabaje un poco más y hable un poco menos”, ya que, no ha sido capaz de hacer referencia a esta cuestión que tanto afecta a esta zona de la región.



Así mismo, ha recordado que Page tiene desde hace más de un año guardada en el cajón del Palacio de Fuensalida esta Ley elaborada por el PP-CLM, pero decidió que el socialismo en Castilla-La Mancha aprobara su propia ley que “no ha funcionado” ya que “tenemos los mismos problemas”.



En este sentido, ha señalado que la Ley del PP-CLM proponía que se impidiera el empadronamiento de aquellos que están ocupando de manera ilegal una vivienda, solicitaba el endurecimiento de las penas para que fuera mucho más costoso ocupar una vivienda, y, permitía el desalojo exprés dotando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los medios necesarios para poder hacerlo, en definitiva, defendía la “propiedad privada”.



Y mientras tanto, - ha indicado-, el socialismo en el Congreso de los Diputados votó en contra de la propuesta del PP, y aquí en la región, decidieron guardar la Ley del PP-CLM “en un cajón” y aprobar una ley que hizo solo el PSOE y que no ha servido para nada.