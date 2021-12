El PP de Azuqueca denuncia problemas de movilidad en la ciudad y espera que el ascensor de la calle Nardo no sea un “nuevo fraude” a los vecinos

viernes 31 de diciembre de 2021

“La movilidad en Azuqueca es un problema histórico, un caos que el Gobierno municipal es incapaz de resolver, porque para ello hay que tener interés en atajarlo, y eso es lo que no han hecho los sucesivos gobiernos socialistas, tardando 12 años en revisar un Plan de Movilidad Urbana que desde hace ya mucho tiempo era obsoleto y totalmente inservible”.



Así lo critica la portavoz del Grupo Popular Municipal, Aure Hormaechea, quien recuerda las numerosas ocasiones en las que, a lo largo de los seis últimos años, desde el PP se han denunciado los problemas de accesibilidad y movilidad en Azuqueca y se han pedido soluciones, incluida una propuesta –defendida en Pleno en febrero de 2020- para diseñar un Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura, que fue aprobada por unanimidad-. Por otra parte, en 2017 los socialistas rechazaron otra propuesta del PP para mejorar la movilidad y la seguridad en pasos peatonales y otros espacios públicos.



“Esperamos que el flamante ascensor panorámico que el Gobierno de Blanco ha anunciado en la calle Nardo, no sea un nuevo fraude a los vecinos de Azuqueca, que se ponga y que funcione, porque no serviría de nada si está siempre averiado, como ocurre con el de acceso a la pasarela sobre las vías del tren. El ascensor de la calle Nardo, además de transparente como exige la Ley, tiene que funcionar”, señala la portavoz de los populares quien recuerda que esta instalación –muy necesaria, y demandada por los vecinos durante la presentación del Plan de Mayores- está incluida en el presupuesto del Ayuntamiento de 2021, como también lo está un segundo paso para cruzar las vías del ferrocarril, “según presumía el alcalde en la presentación del presupuesto municipal del año que acaba hoy, aunque de ello no se haya vuelvo a saber nada”.



Por lo demás, tal y como desde el PP se ha denunciado en repetidas ocasiones, muchas calles y aceras de Azuqueca están sembradas de farolas, árboles, postes de luz, papeleras y otros elementos que dificultan la movilidad de viandantes, e incumplen la normativa por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.



En este sentido, Hormaechea señala que la Orden Ministerial 561/2010 de 1 de febrero, regula a nivel nacional desde hace casi doce años temas de accesibilidad y movilidad en relación a aparcamientos, barreras arquitectónicas, discapacidad, edificaciones, vías públicas, urbanismo o materias de construcción.



“Es una normativa que los responsables municipales de Azuqueca se han saltado a la torera a lo largo de los años, incumpliendo los principios más elementales de accesibilidad y movilidad”, lamenta la portavoz del PP, señalando que dentro de dos días, el próximo 2 de enero de 2022, entrará en vigor una nueva Orden Ministerial (que deroga la anterior), y cuyo “objetivo último es hacer efectiva la accesibilidad universal y el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en la mayor medida posible”.



En esta Orden se fijan, entre otros muchos criterios, las condiciones y dimensiones que deben reunir las rampas, escaleras, ascensores (“que deberán ser parcialmente transparentes, o panorámicos, como quiera llamarlo el alcalde”) y otros elementos ligados a la movilidad de los ciudadanos, así como las condiciones generales del mobiliario urbano (capítulo VIII, artículo 25, a) cuyo diseño y ubicación responderá a los siguientes criterios: “no invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrá preferentemente alineado junto a la banda exterior de la acera y a una distancia mínima de 40 cm del límite entre el bordillo y la calzada”.



La portavoz del PP asegura que en Azuqueca hay decenas de calles y aceras que no se ajustan a esta normativa, de manera que el Gobierno municipal “ya puede ponerse las pilas y trabajar para cumplir las normas y acabar con los problemas de movilidad”.