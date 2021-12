El PP de Fontanar denuncia “la mala praxis” del equipo de Gobierno al convocar el pleno de presupuestos en un horario “fuera de lo acordado”

viernes 31 de diciembre de 2021 , 12:36h

El portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Fontanar, Fco. Javier Vieco, ha denunciado “la mala praxis” del equipo de Gobierno municipal, liderado por Víctor San Vidal, al convocar dos plenos de suma importancia a primera hora de la mañana “conociendo la imposibilidad de acudir por parte de nuestro grupo, porque debemos asistir a nuestros trabajos y saltándose el acuerdo que teníamos de celebrarlos por las tardes para garantizar la asistencia de resto de grupos”.



Los dos estaban convocados el mismo día, uno a las 08.00 de la mañana y el extraordinario de presupuestos a continuación. El Grupo Popular asistió al primero pero fue imposible participar en el extraordinario por obligaciones laborales, “pese a que le rogamos al alcalde con anterioridad que fuera por la tarde”.



El Grupo Popular ha mantenido diferentes reuniones en la últimas semanas con el alcalde para trasladarle nuestras propuestas para el presupuesto de este año, “quedando demostrado que siempre hemos tendido nuestra mano en trabajar para los presupuestos, siempre que se nos ha llamado hemos acudido, y hemos aportado ideas, que posteriormente hemos visto para nuestra satisfacción que han sido tomadas en cuenta, aunque no se diga que son nuestras”.



Por todo ello queremos mostrar nuestra “indignación” porque sabiendo que no podíamos participar en horario de mañana, por motivos laborales, en este pleno de vital trascendencia para nuestro municipio, “siguió adelante con él, aún a sabiendas de romper el acuerdo que se llevó a cabo al principio de legislatura y traicionándonos justo en el pleno más importante de todo el año”.



Igualmente, han denunciado que el proyecto de presupuestos lo entregaron al resto de grupos el día 23 de diciembre, “con el fin de semana por en medio, limitando el tiempo para leerlo, estudiarlo y hablarlo con todo nuestro grupo”.



Por ello, desde el Grupo Popular “lamentan” no haber podido debatir sobre los presupuestos en el pleno, ni haber podido presentar enmiendas, ni pedir explicaciones por partidas que no compartimos, ni defender las propuestas trasladadas por nuestro grupo que a su vez nos hacen llegar los vecinos”.