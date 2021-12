Exigen a Page que tome medidas urgentes para hacer frente a la sexta ola o cuando vuelva de vacaciones será demasiado tarde: “Esto es ahora o nunca”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 27 de diciembre de 2021 , 13:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha exigido hoy a Page que actué de manera “inmediata” para hacer frente a la sexta ola o, cuando vuelva dentro de 15 días de sus vacaciones, será “demasiado tarde”.



Así se ha pronunciado Moreno, en rueda de prensa, donde ha pedido a Page que vuelva a Castilla-La Mancha y que se preocupe por los ciudadanos de esta tierra, ya que, está pensando más en su “descanso personal” que en el bienestar de los castellanomanchegos.



En este sentido, ha solicitado al Gobierno regional que se preocupe de aspectos tan importantes como la “reorganización” del personal para dotar a la Atención Primaria de los recursos humanos y materiales necesarios para frenar la sexta ola: “Esto es ahora, o nunca”, ha advertido Moreno.



De esta manera, ha insistido en que “no tenemos margen de espera”, y que el virus tiene una capacidad “infectiva” muy alta, y, por lo tanto, o se toman decisiones ahora, o dentro de unos días, cuando Page quiera volver de sus vacaciones ya será “tarde”.



Además de esto, ha pedido a Page que aumente la capacidad diagnóstica incrementado la realización de test en los centros de salud y en los hospitales y que ponga a disposición de los ciudadanos un test de antígenos gratuito y que subvencione al 50 por ciento otros dos más, tal y como viene reclamando el presidente del PP-CLM, Paco Núñez.



También, ha insistido en que se incremente la vacunación, puesto que, un año después de que se comenzaran a administrar dosis, Castilla-La Mancha es la décimo cuarta región en porcentaje de vacunados, y al mismo tiempo, esta tierra es la comunidad con mayor porcentaje con pauta incompleta.



Y, también, ha exigido que, todo el presupuesto que ha disminuido en los presupuestos regionales para Sanidad para el año 2022, lo ponga al servicio de nuestros profesionales sanitarios con el fin de poder hacer frente a las consecuencias de esta sexta ola.



Page desaparece, y deja solos, una vez más, a los profesionales sanitarios



Moreno ha lamentado que Page haya vuelto a desaparecer en Navidades y haya dejado solos a los profesionales sanitarios, por lo que se ha desatendido de la gestión de la pandemia en este escenario “tan complejo” con un repunte importante del número de casos y con una saturación muy importante de la Atención Primaria.



CLM, la comunidad con mayor porcentaje de personas con pauta incompleta



Moreno ha preguntado a Page por qué Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor porcentaje de personas con pauta incompleta, con un 7 por ciento. “Algo no se habrá hecho bien para que las personas que iniciaran el proceso de vacunación en su día no tengan la pauta completa”.



Así se ha expresado Moreno cuando se cumple un año desde que se iniciara la vacunación en nuestro país, quien ha advertido que a día de hoy hay 230.663 personas mayores de 12 años que no cuentan con la pauta completa.



Además, entre el grupo de edad de 20 a 40 años, el porcentaje de vacunación es inferior al de la media nacional. Y, entre los menores (5 a 11 años), solo se han administrado 41.428 dosis, por lo que aún quedan 108.540 niños pendientes de la primera dosis.



También, ha denunciado el “caos organizativo” en los centros de vacunación debido a la falta de información del Gobierno regional, que ahora, ha decidido abrir centros específicos, pero nadie sabe cuándo tiene que acudir ni qué grupos de edades.



Respecto a la saturación en la Atención Primaria, Moreno ha recordado que la decisión del Gobierno regional está causando el desbordamiento de los centros de salud, ya que, los profesionales están atendiendo pacientes covid y pacientes con otras patologías sin ningún tipo de apoyo ni refuerzos.



Por otra parte, Moreno ha preguntado a Page dónde están los ocho robots que Page anunció al principio de la pandemia con capacidad diagnóstica de decenas de miles de PCR y de test a diario. “Nadie sabe dónde están, y si están, nadie los está utilizando”.



Por todo lo anterior, ha denunciado que Page, una vez más, evidencia que su prioridad no es Castilla-La Mancha, ni la sanidad regional, ni sus vecinos, por lo que “no puede seguir siendo presidente de esta tierra ni un minuto más”, ha concluido.