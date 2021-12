El Colegio de Médicos de Guadalajara muestra su preocupación por el colapso de la Atención Primaria ante al aumento de casos COVID

COMUNICADO

lunes 27 de diciembre de 2021

Ante la situación epidemiológica actual causada por la Pandemia por Covid y con una trasmisión comunitaria elevada originada por la variante Ómicron, el Colegio de Médicos quiere manifestar su preocupación por la situación en Atención Primaria y en Urgencias del Hospital pues están al borde del colapso, debido a que la gestión de la pandemia consume todos los recursos tanto humanos como organizativos del sistema público.



Algunos centros de salud de la provincia de Guadalajara están colapsados y no pueden dar respuesta a la demanda actual de la manera que les gustaría. Es por ello que pedimos a la población que entienda que la Atención Primaria esta sufriendo una presión tremenda y que el esfuerzo que están haciendo los profesionales es enorme.



Asimismo, pedimos a los responsables sanitarios que doten de los medios humanos y materiales a los profesionales para reforzar el nivel asistencial. También consideramos que deberían reorganizar urgentemente el modo de prestar atención a la población priorizando de forma selectiva la atención urgente y no demorable y limitando el resto dada la saturación y falta de recursos humanos en algunos casos.



Entendemos que es fundamental reforzar las plantillas de Atención Primaria pues en los últimos días la afluencia de pacientes solicitando que se les hagan test de antígenos o PCR han aumentado de forma exponencial, viéndose rebasados los profesionales y trabajando al límite en las consultas y en los Servicios de Urgencias. Una solución a este problema pasaría por atender a estos pacientes en puntos preparados fuera de los Centros de Salud para poder descongestionar tanto Atención Primaria como los Servicios de Urgencias.



En definitiva, entendemos que las autoridades deben poner en marcha medidas para disminuir la trasmisión tan elevada del virus. Además, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos usando mascarillas, manteniendo la distancia interpersonal, lavado de manos, ventilación adecuada, y extremando dichas medidas en sitios cerrados.



Por último, queremos mostrar nuestro apoyo no solo a nuestros Colegiados sino también a todos los sanitarios por el esfuerzo que están haciendo en esta situación tan difícil que están soportando.