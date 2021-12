El PP de CLM denuncia que hoy han perdido “los sanitarios, los agricultores y ganaderos, los autónomos y pymes, el deporte, la cultura o la hostelería y las familias de nuestra región"

“Page y su consejero han situado a Castilla-La Mancha como la segunda Comunidad Autónoma más endeudada de toda España”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 22 de diciembre de 2021 , 13:39h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha lamentado que, “hoy ha ganado el rodillo de Page y ha perdido el conjunto de la sociedad castellanomanchega”.



Así se ha pronunciado Merino, en el Pleno de las Cortes Regionales, donde ha advertido que, que ha ganado el rodillo de Page y han perdido los autónomos, pymes y emprendedores de nuestros pueblos y ciudades que cada día sacan a flote esta región.



En este sentido, ha recordado que hoy ha ganado el rodillo socialista y ha perdido el deporte, la cultura, el turismo, la hostelería y el comercio que el Gobierno de Page ha “criminalizado” durante toda la pandemia.



Así mismo, han perdido los agricultores y ganaderos que reclaman un Plan de Choque para hacer frente a los elevados costes de producción, y, además, ha perdido el mundo rural, en definitiva, “ha perdido Castilla-La Mancha y los castellanomanchegos”.



A pesar de ello, Merino ha lanzado un mensaje de esperanza a la sociedad castellanomanchega, ya que, en un año y medio el presidente Paco Núñez gobernará en nuestra región y las enmiendas que ha propuesto el PP-CLM serán realidades y compromisos cumplidos.



Page y el socialismo votan en contra de las casi 700 enmiendas del PP-CLM



De esta manera, ha asegurado que Page y el socialismo han votado en contra de las casi 700 enmiendas del PP-CLM, por tanto, “hoy gana el rodillo de Page y pierde la Democracia, pierden los sanitarios, pierde la Comunidad Educativa y nuestros sociosanitarios”.



Los presupuestos regionales son un “hachazo fiscal” a la clase media de CLM



La portavoz del GPP, ha denunciado que los presupuestos regionales de 2022 suponen un “hachazo fiscal” a la clase media de nuestra tierra y ha lamentado que Page se haya negado, una vez más, a bajar los impuestos a los ciudadanos.



“Page se niega a bajar los impuestos y ha presentado unos presupuestos que son un sablazo fiscal a las familias, autónomos, agricultores y ganaderos, emprendedores, ahorradores y pymes”, ha indicado.



Al mismo tiempo, Merino ha señalado que, en los presupuestos regionales, Page no ha tomado ninguna medida para paliar el alto coste de carburantes, ni para ayudar a los autónomos ante la fuerte subida de la cuota de cotización, ni para rebajar los costes de la factura de la luz.



Sin embargo, ha señalado, para el año 2022, al igual que Sánchez, Page sí se ha asegurado “su poltrona” y la partida presupuestada para Presidencia sube un 9,3 por ciento. “A Page le importa muy poco la pandemia, y la prueba está en que recorta 60 millones de euros para el SESCAM”.



Y sí aumentan los altos cargos, lo que nos costará a los castellanomanchegos más de 16 millones de euros.



Por eso, ha denunciado que Page esté más preocupado de su “propaganda y autombombo” al subir la partida para la televisión pública hasta alcanzar los 59 millones de euros.



A Page tampoco le importa la sanidad pública regional



Además de esto, Merino ha lamentado que a Page tampoco le preocupa mucho el deterioro y el agotamiento a los que el Gobierno regional está llevando a la sanidad y a los sanitarios de la región, ya que, “ha rechazado nuestras enmiendas para reforzar la Atención Primaria, recuperar la Carrera Profesional Sanitaria y combatir las largas y amargas listas de espera sanitarias”.



“Page ha dicho NO a las UCIS de Tomelloso, Manzanares y Valdepeñas”.



El escaño vacío de Page, la viva imagen de su falta de liderazgo y arrogancia



También, Merino ha lamentado que, en el pleno en el que se ha debatido la Ley más importante del año, Page siga sin acudir a sede parlamentaria. Así, ha indicado que “su ausencia” y su “escaño vacío” son la viva imagen de su falta de liderazgo y la arrogancia más absoluta al frente de esta pandemia.



“En Castilla-La Mancha tenemos a un presidente ausente y arrogante que ha situado a esta región como la comunidad con mayor tasa de mortalidad por covid”.



Y, esto no es “casualidad”, ya que se ha dedicado todo este tiempo a insultar a todos los colectivos; sanitarios, alcaldes, docentes o a nuestros mayores. Y, a fecha de hoy, aún sigue sin tomar ninguna medida para hacer frente a la pandemia.



Por último, ha advertido que con Page y con el consejero de Hacienda la deuda sigue creciendo en nuestra región y ha alcanzado la “alarmante y escalofriante” cifra de 15.652 millones de euros”.



