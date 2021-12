Magnífico concierto de Navidad de Banda de Música de la Diputación de Guadalajara

miércoles 22 de diciembre de 2021 , 13:34h

La Banda de Música de la Diputación de Guadalajara, tras el paréntesis del año pasado, ofreció ayer un magnífico concierto de Navidad con una gran interpretación de todos los músicos con especial relevancia de los solistas.



Con la presencia de todo el público que podía albergar el Salón de Actos dadas las circunstancias, entre ellos el presidente de la Diputación, José Luis Vega, que elogió la actuación de la Banda. Estuvo acompañado, entre otros, por la diputada de la Banda, Teresa Franco, y de la Escuela de Folklore,

Carmen Gil, bajo la batuta de Nuria Matamala, la Banda interpretó un programa con muchas novedades y alguna pequeña sorpresa.



Empezaron con el pasodoble "Dos sonrisas" del valenciano José Vicente Mas para proseguir con "Campanera" del aragonés Genaro Monreal en la que brilló la voz de Mª Gloria Esteban para acometer después otro de los estrenos como es el movimiento para dos trompetas y banda "Rolipops" del francés Jean François Michel en el que Jesús Torijano y Francisco José Pérez lucieron como solistas. Con la polka para tuba "Te gusta" de M. Pascual en la que destacó Rodrigo Olmos como solista se culminó una especie de primer bloque.



"Children of the world", también en estreno, del belga André Wagnein supuso un cambio de ritmo en el Concierto con una canción que expresa el deseo de amor, paz y comprensión de los niños de todo el mundo especialmente en estas fechas, para continuar con el festivo "Big Spender" Coleman y Fields para el musical "Sweet Charity" con Mª Gloria Esteban nuevamente brillando como solista, a la que siguió otro estreno, en este caso de una pieza de Stephen Schwartz para la banda sonora de "El príncipe de Egipto" (1998), inspirada en el libro del Éxodo, y continuar con una pieza de otra película como la exitosa "My fair lady" (1964) escrita en este caso por Frederik Loewe.



"Jóvenes músicos" en escena



Inevitablemente obras como "A Christmas dance party" de Michel Carros, en el que se recogen varias tradiciones musicales y que la Banda ya ha interpretado en otras ocasiones, tenía que estar en cualquier programa navideño que se precie y así fue en esta ocasión.



Todo ello justo para dar entrada al tramo final con la agradable sorpresa de la veintena de niñas y niños (de entre 6 y 7 años) de Iniciación de al Música de la Escuela de Folklore de la Diputación subiendo al escenario para interpretar junto a la Banda "Romeo y Julieta" de Prokofiev con su profesor, José Carlos Esteban, haciendo de director auxiliar en una emocionante demostración tanto de interpretación como de armonización pese al poco tiempo del que dispusieron.



Y sobre todo porque estos "jóvenes" músicos no se conformaron con una pieza y también participaron en la interpretación de la "Danza rusa" del "Cascanueces" de Tchaikovski y ya lanzados tras los cálidos aplausos del público la directora Nuria Matamala los sumó a la interpretación de celebérrima "Marcha Radetzky" de Strauss (la obra con la que la Filarmónica de Viena culmina el universal Concierto de Año Nuevo poniendo) para poner un vibrante y entrañable broche final a un brillante concierto.