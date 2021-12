El Comité Ejecutivo del PP de Cuenca aprueba una declaración de apoyo al tren y pide al Gobierno de Sánchez/Podemos que desista de su cierre

viernes 17 de diciembre de 2021 , 12:21h

Minutos después de haber mostrado, junto a otros colectivos, su apoyo al manifiesto redactado por la agrupación Pueblos con el Tren en un acto público que tuvo lugar en la estación de ferrocarril de Cuenca, el Partido Popular celebraba un Comité Ejecutivo en su sede provincial en el que, además de los tradicionales puntos del orden del día referidos a informes de la dirección y ruegos y preguntas, se abordaba uno relacionado con la más reciente actualidad, el anuncio de cierre de parte de la línea de tren Madrid-Cuenca-Valencia. El PP quiso evidenciar ayer, una vez más y ante la “gravedad de los acontecimientos”, según señalaba su presidente, Benjamín Prieto, “que somos un partido comprometido con la provincia, con todos sus municipios y, por supuesto, con las infraestructuras esenciales y vertebradoras del territorio, en definitiva, con el transporte público y con el tren”, señalaba. Así, el citado Comité Ejecutivo, convocado de forma extraordinaria y urgente, aprobaba, por unanimidad, una declaración a favor del ferrocarril e instando al Gobierno a que desista de su cierre.



Benjamín Prieto también quiso dejar claro que el Partido Popular, ya frenó en su momento la clausura de la línea en 2012, “el Gobierno de Zapatero la había abandonado a su suerte, pero fue Rajoy y en concreto su ministra Ana Pastor quien la declaraba de Utilidad Pública y, consiguientemente, evitó su cierre”. Prieto además recordaba ayer que, bajo su presidencia en la Diputación, “pusimos en marcha el Serranía en Vía, un proyecto de rehabilitación de estaciones para potenciar el uso del ferrocarril, iniciativa que fue anulada nada más tomar posesión Chana” y que en manos de Renfe obra un proyecto de tren turístico, “desde 2018 al que no he han hecho ni caso”. “Es lamentable la actitud del Gobierno de España con Cuenca, pero peor aún es la complicidad de instituciones y cargos socialistas provinciales y regionales en el cierre del tren, los mismos que mintieron a los ciudadanos asegurándoles que, con el Psoe en todas las instituciones, traerían inversión y riqueza a Cuenca. Llevamos comprobando más de dos años y medio que, todo lo contrario. Cierran empresas y desmantelan la capital y la provincia”, ha afirmado Prieto



Por su parte, el portavoz provincial del PP, Francisco Javier Doménech, destacaba la importancia de que la formación política haga público, a través de su Comité Ejecutivo, “una declaración en favor del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, en un momento tan crítico como el que está pasando esta infraestructura”.



El también alcalde de Huete, una de las localidades por las que discurre esta línea, reiteraba la petición de la formación política al Gobierno de España de que “desista de la aplicación del plan xCuenca, un proyecto que se basa en afirmaciones y datos erróneos sobre el tren y que se ha concebido en contra del sentir general de la ciudadanía, plataformas y partidos políticos conquenses, a excepción del Psoe, claro”.



El portavoz del Partido Popular no dudaba en mostrar su indignación por la “clara discriminación a la que somete el Gobierno de Sánchez a Cuenca”, evidenciada de forma flagrante, “el mismo día en el que se nos anunciaba el cierre de nuestro tren, la ministra de Transportes hacía público que iban a invertir más de 24.000 millones de euros en infraestructuras ferroviarias en otras provincias”.



Por ello, y para concluir, Doménech animaba a todos los ciudadanos a asistir a la manifestación que, convocada por la agrupación Pueblos con el Tren tendrá lugar el próximo domingo, 19 de diciembre a las 12’00 horas, en la Plaza de España de la capital conquense, “es fundamental que demostremos que somos mayoría quienes defendemos a nuestra tierra y sus recursos y los que nos oponemos a que nos cierren la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia”.