El PP pide “el vaciado inmediato” de la primera celda del macrovertedero de Almonacid del Marquesado para el reciclado de la basura

viernes 10 de diciembre de 2021 , 12:36h

El Partido Popular de Cuenca ha pedido “el vaciado inmediato” de la primera de las celdas del macrovertedero de Almonacid del Marquesado, lugar que alberga según la autorización ambiental más de quinientas mil toneladas de residuos enterrados sin haberse sometido a cribado ni, en consecuencia, al consiguiente proceso de reciclaje. Los populares consideran que “toda esa basura bajo tierra puede traer graves consecuencias medioambientales” dado que, hasta el momento, ni la empresa encargada de la gestión del complejo ni el alcalde de la localidad, el también presidente de la Diputación, Martínez Chana, “han garantizado lo contrario, es decir, que desde este basurero, por ejemplo, no se filtran sustancias peligrosas al subsuelo, máxime cuando la propia celda sufrió un incendio este verano”.



Los populares lamentan “el secretismo y las evasivas con las que el mencionado Chana suele tratar cualquier cuestión relativa al basurero de su pueblo. Por no dar explicaciones, todavía seguimos esperando que haga públicas las causas del incendio que tuvo lugar este verano”, han apuntado.



El PP ha querido recordar que el propio Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicado el pasado 14 de octubre recoge cómo técnicos del servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Cuenca y de la Consejería de Desarrollo Sostenible realizaban una visita de inspección a las instalaciones del macrovertedero detectando, textualmente variaciones con respecto a la Autorización Ambiental Integrada vigente. “Es evidente que los datos de reciclaje de este basurero son claramente insuficientes y han estado incumpliendo la autorización ambiental. En 2019 solo se recicló el 0’76% de todos los residuos que allí se depositaron y en 2020 solo reciclaron el 0’15% de la basura”, explican los populares.



El pasado 2 de diciembre la empresa gestora del vertedero anunciaba la instalación de nueva maquinaria en el complejo para proceder a reciclar la basura. “Este anuncio llega más de dos años tarde: no se trata solo de empezar a tratar los residuos que lleguen a partir de ahora, sino de darle solución a los vertidos de la primera celda, aparentemente ya clausurada tras el incendio y la ausencia de labores de recuperación”, declara el PP. Los populares no han querido pasar por alto la fecha escogida por los empresarios del vertedero para hacer pública esta noticia, “curiosamente el mismo día que celebraba un pleno la Diputación, por lo que se entiende la coordinación para que el alcalde del municipio y presidente de la institución provincial, Martínez Chana, evitara una incómoda foto con los responsables de este basurero”, declaran.



Para concluir, el PP ha querido destacar “la sensatez de colectivos como Ecologistas en Acción, que siguen muy de cerca lo que acontece alrededor de este macrovertedero denunciando públicamente el oscurantismo que le rodea y su negligente funcionamiento”. Los populares reiteran que “seguiremos reclamando información y acciones que garanticen que contar con el mayor basurero de residuos industriales de toda Europa no supone un problema para nuestra provincia, para los agricultores de la comarca o para el agua que consumen los pueblos vecinos”. “Hoy que el Gobierno de CLM participa en la jornada Respuestas ante el Reto Europeo de la Despoblación, nos gustaría saber si la estrategia regional para nuestra provincia se va a limitar a suprimir el ferrocarril y a potenciar un vertedero que trae millones de toneladas de basura de toda España a nuestra tierra”, concluye el Partido Popular de Cuenca.