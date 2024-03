El PP de Cuenca insta a Ayuntamiento a ser “pionero” para implantar la figura de las ECAU para agilizar licencias urbanísticas

martes 19 de marzo de 2024

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca Juan Guadalajara ha instado al equipo de Gobierno local a que realice las gestiones y tramitaciones oportunas al objeto de implantar en el menor plazo posible la figura de las Entidades Colaboradoras de la Administración en materia urbanística (ECAU) conforme a lo establecido en la normativa autonómica correspondiente y ser así “de los primeros ayuntamientos en implantarla en Castilla-La Mancha”.



Guadalajara, que ha explicado que esta iniciativa la llevó el PP en su Programa Electoral de mayo de 2023 como “una de las grandes medidas para agilizar la creación de empresas y facilitar todos los trámites urbanísticos”, ha considerado que es “clave” para Cuenca para también favorecer el emprendimiento, intentar recuperar tejido empresarial y, por lo tanto, generar empleo y crecimiento en nuestra ciudad, “que lo necesita ahora más que nunca”, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.



Para el también diputado provincial, recurrir a este tipo de figura jurídica ya se ha hecho en otras ciudades o comunidades autónomas como Madrid, obteniendo “muy buenos resultados”. De hecho, como las ECUS deben ser regularizadas a nivel regional, Guadalajara ha celebrado que el Gobierno autonómico haya apostado por la propuesta de la candidatura municipal del PP de Cuenca, aunque “por la puerta de atrás, en una ley omnibus, junto con una amalgama de modificaciones normativas de carácter regional que demuestran el interés, pero no el entusiasmo por esta figura”.



Tal y como se ha expuesto en ocasiones anteriores, existe un problema a la hora de tramitar las licencias de obras en la Gerencia de Urbanismo, estando este grupo municipal “convencido” de que recurriendo a estas entidades se podrían reducir estos plazos, acabar con las “listas de espera interminables” y no sería necesaria la contratación de nuevo personal por parte del Ayuntamiento.



Estas ECUS (ECAU según la reciente norma regional) prestarían sus servicios durante el tiempo que se estime necesario para solucionar los problemas de licencias, no generando ningún tipo de derechos u obligaciones indefinidos.



El edil del PP ha explicado que se consideran entidades colaboradoras a aquellas personas jurídicas que, actuando bajo su responsabilidad, cumplen los requisitos establecidos en la ley correspondiente y están debidamente acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación, mientras que las funciones que tendrían son de intervención o control en el procedimiento de tramitación de licencias y declaraciones responsables urbanísticas, a instancia del ciudadano o del ayuntamiento, mediante la emisión de certificados de conformidad de licencias y declaraciones responsables urbanísticas; y de verificación e inspección de actos de uso del suelo y la edificación, a instancia del Ayuntamiento, mediante la emisión de actas e informes.



Estas entidades, en ningún caso, tendrán carácter de autoridad, ni su actuación podrá impedir la función de verificación, inspección y control propia de los servicios técnicos municipales y deberán actuar bajo el régimen de imparcialidad, confidencialidad e independencia y contarán con los medios materiales, personales y financieros necesarios.



Según ha explicado Guadalajara, el Grupo Popular presentará en el pleno del próximo lunes, 25 de marzo, una moción que incluya esta petición, además de instar al equipo de Gobierno a realizar las labores necesarias para, por una parte, hacer una reorganización estructural de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con especial referencia a la utilización de las posibilidades existentes en cuanto a la designación de un responsable organizativo de la misma; y por otra, elaborar una ordenanza de licencias que agilice la labor de la Gerencia de Urbanismo y permita otorgar licencias de obra en un plazo reducido de tiempo.