IV AIKENCUENTRO: Un paseo inclusivo para conocer los valores de Castillejos

viernes 17 de diciembre de 2021 , 12:25h

“Desde el grupo municipal Aike os invitamos a esta cuarta cita, os invitamos a hacer un paréntesis para conversar, dialogar y debatir a través de la iniciativa "AIKENCUENTROS. Espacios para la reflexión ciudadana” sobre temas de interés para nuestra ciudad y para las personas que la habitamos. En esta ocasión os proponemos un encuentro al aire libre, un paseo por la Finca de Castillejos, donada en 1984 por Emilio Meneses a la ciudad para el disfrute de la ciudadanía y el desarrollo de actividades relacionadas con la naturaleza, 120 hectáreas de propiedad municipal con interesantes valores naturales.” Así comenzaba su exposición Susana Martínez, presidenta de la formación municipal. “También queremos dar este paseo para disfrutar de esos valores que atesoran esas 120 hectáreas de propiedad municipal que albergan zonas de especial protección y alto valor ecológico, con un intérprete de lengua de signos para integrar a las personas con esta discapacidad sensorial”, continuaba Martínez.

Como guías para este encuentro intervendrán Ángel Vela Layna, ingeniero forestal, responsable provincial de la Red Natura en Guadalajara, director del Parque Natural del Alto Tajo, colaborador del grupo de conservación EUROPARC y apasionado por la ornitología; y Manolo Andrés Moreno, ornitólogo, autor del libro "Andar por la Guadalajara Desconocida", creador del Proyecto LaBORINg (Birds of the Western Palearctic in Hand ), fundador de la empresa de turismo de naturaleza Swallow Travels y director de la MADbird Fair.

Según reconocía Jorge Riendas, concejal por Aike en el Ayuntamiento de Guadalajara, “se trata de un paseo apto para grandes y pequeños al que invitamos a sumarse a todas las personas que les apetezca conocer más sobre los tesoros que guarda la ciudad. Será una mañana didáctica, inclusiva y entretenida poniendo en valor nuestros ricos recursos naturales en esta finca junto al río Henares”.

La cita será el próximo domingo 19 de diciembre a las 11:00 horas en la Finca de Castillejos, el punto de encuentro será el aparcamiento, y quien quiera sumarse al paseo sólo tiene que inscribirse previamente en el mail [email protected].