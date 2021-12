Los trabajadores de transporte de mercancías de CLM deben recibir su sueldo los días 20, 21 y 22 si sus empresas deciden secundar el paro patronal

viernes 17 de diciembre de 2021

El Sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en CCOO CLM está informando estos días a las plantillas de transporte de mercancías de lo que deben tener en cuenta ante el paro patronal anunciado por las organizaciones empresariales para los días 20, 21 y 22 de diciembre.



Dicho paro es una medida de presión de las empresas, no es una huelga. La huelga solo puede ser convocada legalmente por los trabajadores y sus representantes. Por ello, CCOO está aclarando a las plantillas que en caso de que el paro patronal se produzca y sus empresas decidan no tener actividad, los empleados cobran su salario de igual modo, y existe la obligación de las empresas de cotizar a la Seguridad Social por esas jornadas.



El sindicato conoce de primera mano los problemas que sufre el sector, como la regulación de la carga y descarga (donde se tiene que escuchar también a los conductores), la disposición de servicios e instalaciones para que los conductores pueden tener un descanso reponedor y digno, el aumento del precio de los carburantes, o la propuesta de pago por uso autovías, pero CCOO subraya que “al sector lo ha destrozado la competencia desleal llevada a cabo entre las propias empresas y la incapacidad de las distintas administraciones para poner freno a la variedad de fórmulas fraudulentas de abaratar los costes salariales”.



Se ha dado “una tormenta perfecta de piratería e impunidad que acaba devorando a empresas responsables y sumiendo al sector en una caída libre de devaluación a la que si no se le pone freno, terminará por sucumbir”.



La falta de valor añadido y la competencia vía precio ha tirado el margen comercial del transporte por el suelo y muchas empresas se han dedicado a reducir sus costes defraudando a la Seguridad Social con los sistemas de retribución de los trabajadores; defraudando a Hacienda convirtiendo salarios en dietas o pluses de transporte; defraudando a Tráfico con los famosos imanes o manipulaciones de tacógrafos y defraudando a sus trabajadores y trabajadoras incumpliendo los convenios colectivos y la normativa laboral.



CCOO advierte de que no seguirá tolerando la “anarquía empresarial y administrativa que acaba pagando el personal asalariado y sus familias con unas condiciones penosas y sin futuro”. Por ello ya se ha convocado huelga en Murcia, región“que cuenta “con las condiciones laborales más fraudulentas de toda España”, pero sin duda la conflictividad se extenderá si no se aborda de manera seria y decidida, por parte de todos estas situación.



CCOO continuará a disposición de las plantillas de las empresas de transporte de mercancías que se vean afectadas por la decisión de sus empresarios de secundar el cierre patronal, para informar y asesorar sobre cualquier cuestión que pueda inquietar a las personas trabajadoras.