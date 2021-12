Carnicero: “Con la subida de la plusvalía, Rojo perderá otra oportunidad para demostrar que está con los vecinos, y no con el PSOE”

jueves 16 de diciembre de 2021 , 18:00h

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha adelantado hoy en rueda de prensa que su grupo votará en contra de la nueva ordenanza de plusvalía que el gobierno socialista de Alberto Rojo llevará mañana al pleno municipal para su aprobación. Carnicero ha justificado el voto negativo a las pretensiones de Rojo en que en unos momentos en que “volvemos a batir récord en el precio de la luz, a las puertas de un incremento importante en el IRPF a partir de 2022, con un incremento también en los principales consumos, madera, plástico, gasolina” ahora los vecinos de Guadalajara también sufrirán la subida del impuesto de la plusvalía.



El portavoz del Grupo Popular ha recordado las dos enmiendas presentadas por su grupo dirigidas a la contención de los impuestos y a una reducción y bonificaciones para los vecinos de Guadalajara. En concreto, Carnicero propuso “que la plusvalía se mantuviera en el mismo tipo impositivo del 20%, no del 30% como quiere Rojo, y que en aquellas plusvalías ‘mortis causa’, en herencias, y puesto que entendemos que ya están lo suficientemente gravadas -porque cuando uno hereda una casa tiene que pagar el impuesto de sucesiones, en su declaración de la renta por incremento patrimonial un gravamen de entre el 15 y 20%-, creemos que hay que bonificar con carácter general el 50% y para aquellas situaciones familiares donde no se llegase a dos veces el IPREM tener una bonificación del 95%”.



Estas propuestas, como ha informado Jaime Carnicero, “fueron informadas favorablemente por los servicios técnicos municipales, es decir, tienen sustento jurídico para llevarlas a cabo, al igual que se está haciendo en otras ciudades de España, pero Alberto Rojo, a pesar de tener ese soporte legal, no ha querido hacer caso al Partido Popular y ha preferido irse a lo fácil que es a gravar, a castigar una vez más las economías domésticas de las familias de Guadalajara”. “Alberto Rojo se va a lo fácil porque el Partido Socialista, a nivel nacional, regional y también a nivel local se va a lo fácil: subir los impuestos”, ha apuntado.



Además, ha dicho que “la propuesta de mantener el mismo tipo impositivo significaría un ahorro en las familias de más de 1,9 millones de euros; y no lo decimos solo nosotros, sino también los servicios técnicos municipales”.



“Estamos perdiendo una nueva oportunidad”



Carnicero ha recordado también que en el pleno anterior, los socios de gobierno de Alberto Rojo, de Ciudadanos, presentaron una moción calificando el impuesto de la plusvalía de “confiscatorio e injusto” y dijeron “que había que acabar con él, al menos en las herencias”. “Ya lo dijimos en aquel pleno, Ciudadanos, con ese carácter sumiso que le caracteriza en Guadalajara tuvo que someterse al Partido Socialista, y con sus votos favorables y los del PSOE tienen ahora la responsabilidad de aprobar este incremento de impuestos con un nuevo concepto de plusvalía alejándose de lo que están haciendo el resto de capitales de provincia”.



El portavoz del Grupo Popular ha ejemplificado esta subida con datos: “en el presupuesto del año 2021 estaba presupuestado y aprobado por PSOE y Ciudadanos 3,6 millones de euros para la plusvalía; lo que traen ahora en el presupuesto que quieren aprobar a final de año son 4,7 millones de euros. Esto es muy fácil, indudablemente este impuesto sube”.



“Creemos que estamos perdiendo una nueva oportunidad de demostrar que somos un ayuntamiento que puede y debe estar al lado de los vecinos de Guadalajara”, ha finalizado añadiendo que además “esta subida no tiene una correlación directa con el aumento y mejora de la calidad de los servicios públicos, porque si esto fuera así aún tendrían una justificación, pero no lo es porque Guadalajara está más sucia que nunca, los parques están peor mantenidos que nunca, y las calles del casco histórico están cada vez más sucias. Solo hay que darse una vuelta para ver los “churretes” que hay en el suelo incluso en la Plaza Mayor”.