Núñez censura que Page prefiera financiar el cumpleaños de Tamara Falcó antes que repartir un test gratuito a cada castellanomanchego

jueves 16 de diciembre de 2021 , 17:56h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha censurado que Emiliano García-Page prefiera gastar el dinero de los vecinos de la región en pagar la fiesta de cumpleaños de Tamara Falcó en lugar de gastarlo en regalar un test de antígenos y financiar dos pruebas más al 50 por ciento de su precio a cada castellanomanchego de cara a la celebración de la Navidad, ya que esa es “la prioridad del socialismo de Castilla-La Mancha”.



Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la sede del PP de Ciudad Real, donde ha recordado que el gasto que supondría esta medida es de 5 millones de euros en un Presupuesto como el de Castilla-La Mancha que alcanza los 12.500 millones de euros.



Para Núñez, la política es una cuestión de prioridades, de tomar decisiones y de elegir “lo que uno cree que hace más falta en cada momento con el presupuesto que se tiene”, por lo que “Page ha preferido pagar el cumpleaños de Tamara Falcó, aunque eso implique no comprar test para regalarlos a los castellanomanchegos”.



“Como castellanomanchego y como jefe de la oposición me da vergüenza que el presidente de esta tierra prefiera gastar el dinero en pagar el cumpleaños de famosas en lugar de gastarlo en regalar estos test y garantizar una Navidad en seguridad y salud”, ha dicho.



Núñez ha destacado que hoy se han conocido las conclusiones del encuentro organizado por el Instituto de Salud Carlos III, coordinado por Estrella Montero, en relación a la conveniencia de llevar a cabo test rápidos de forma previa a encuentros familiares y sociales en Navidad.



“Ya no es que lo diga el PP, es que los expertos nos piden a los ciudadanos que seamos capaces de adquirir test y llevar a cabo esta acción antes de una celebración navideña”, ha incidido, recordando que hace unas semanas pedía públicamente a Page que la Junta regalase un test a cada castellanomanchego y financiase dos pruebas más al 50 por ciento de su precio.



Igualmente, Núñez ha recordado que el PSOE de Page el pasado 4 de noviembre en las Cortes de Castilla-La Mancha votaba en contra de la propuesta del PP-CLM para bajar en 9.000 millones de euros el precio de la luz y crear un fondo de rebaja económica en el precio para las familias necesitadas. “El que sube la luz a los castellanomanchegos es el PSOE de Sánchez y quién vota en contra de que se baje es el PSOE de Page”, ha criticado.



ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES



De otro lado, Paco Núñez ha asegurado que le produce “tremenda ilusión y compromiso ser la única alternativa al socialismo”, ya que Castilla-La Mancha hoy “más que nunca” necesita un proyecto de libertad, que es el que ofrecerá el PP cuando gobierne.



Así, las enmiendas presentadas por los ‘populares’ por valor de mil millones de euros son un ejercicio de transparencia con el que Núñez quiere decir a los vecinos de la región como va a gobernar dentro de un año y medio. “Las enmiendas que hoy anuncio van a ser las partidas presupuestarias que el PP elaborará desde el Gobierno”, ya que son “compromisos con los castellanomanchegos, políticas que creemos útiles, medidas necesarias y actuaciones fundamentales para el desarrollo de la región”.



Unas enmiendas, según ha defendido Núñez, que son una forma de “transformar Castilla-La Mancha” porque “esta tierra no va a seguir resignada a crecer, evolucionar y avanzar solo lo que el PSOE quiera que avance”. “Castilla-La Mancha tiene capacidad, potencial, personas y actitud suficiente para crecer tanto como quiera. Castilla-La Mancha puede ser lo que quiera ser y no lo que el socialismo le diga lo que tiene que ser”, ha afirmado.



Entre las enmiendas presentadas, el presidente del PP-CLM ha apostado por una Ley del Deporte como mecanismo de crecimiento económico, de salud, de valores y que apueste por la mejora de las instalaciones deportivas, por el deporte federado, por el deporte escolar, por los deportistas de élite y por convertir el deporte en eje vertebrador de la actividad.



Además de un Plan Extraordinario para financiar los gastos COVID de los ayuntamientos; un Plan Director de Servicios Sociales para mejorar la prestación social en los municipios; el desarrollo de la Ley del Tercer Sector pasando del modelo convencional para colectivos sociosanitarios; un Programa de Reducción de los Tiempos de Valoración de Dependencia; la ejecución de los siete planes de las zonas deprimidas de la región que prometió Page en 2016 o que se cumpla el Pacto Regional por el Agua.



Igualmente, Núñez propone la bajada de impuestos más ambiciosa de la Democracia o una firme apuesta por la natalidad, con 12 millones de euros para el entorno urbano y 6 millones de euros para el mundo rural; además de 5 millones de euros para iniciar la senda de la gratuidad de la Educación de 0 a 3 años; 10 millones de euros para mejorar los caminos y los accesos a nuestros pueblos o 5 millones de euros para rehabilitar viviendas en el mundo rural.



La apuesta por el empleo también está contemplada en las enmiendas del PP con 81 millones de euros, destacando 25 millones de euros para la inclusión de pymes y autónomos en el Plan de Empleo o 14 millones de euros para paliar la caída de ingresos a las autónomas por culpa de la pandemia.