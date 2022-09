El Alba empezará la Feria como líder tras imponerse en La Rosaleda

domingo 04 de septiembre de 2022 , 20:11h

En la previa del estreno liguero, Rubén Albés hablaba de que, en esta exigente Liga SmartBank, había que comportarse a la altura en un fútbol de mayores. De adultos. Y su equipo, que llevaba tres semanas creciendo día a día, demostró su madurez en uno de los escenarios más llamativos de la categoría.



Tras su remontada con el descaro propio del principiante en Lugo, el paso por el Belmonte fue como un paso por la vida adulta, con la experiencia de la lucha sin premio ante el Burgos y la de no desfallecer hasta el último segundo en el triunfo de la semana pasada. Hoy, el equipo albacetista se mostró hecho y derecho al sol de la Malagueta, que lo vio brillar y saltar hasta el puesto más alto de la tabla.



El inicio del partido de los de Albés fue como su inicio de curso. Vertical, desenfadado, intenso y con la meta rival entre ceja y ceja. Ni cinco minutos pasaron cuando Fuster, merced a una magnifica transición coral, controló en el área, sacó su magia, como hizo durante todo el choque, y puso un centro desde la izquierda al segundo palo para que Higinio, de nuevo incansable y atinado, adelantara a los visitantes. Como en Lugo, como ya está grabado en las retinas de los albacetistas.



180 segundos después, La Rosaleda volvió a escuchar a la afición del Alba desplazada gritar a viva voz. Juanma, que con el 7 a la espalda se puede permitir ser un magnífico asistente y finalizador, filtró un gran pase para Manu Fuster. El ’10’, pichichi del Alba el año pasado, se estrenó este curso con un gol que volvió a definir el alma de este equipo.



El Alba se hizo protagonista en el recinto malagueño. Pero estos partidos suelen durar más de noventa minutos. El tiempo pasaba y el Málaga se rehacía, logrando recortar distancias en el minuto 18 por medio de su capitán, Escassi. El nuestro, Bernabé, ante la imposibilidad de marcar goles decidió hacerse gigante y evitarlos a toda costa, en una de esas exhibiciones que será difícil que se olvide, homenajeando a la vez a la Puerta de Hierros y a la Virgen de Los Llanos.



Con tres goles en menos de veinte minutos, la primera parte aún tenía mucho que ofrecer. Ocasiones claras en ambas áreas, transiciones fugaces, tensión y hasta cambio arbitral por la lesión del principal. En conclusión, un primer acto de 54 minutos y muchísimo fútbol.



La segunda parte, sin goles, no se quedó exenta de momentos. Dubasin tomó el lugar de Higinio, que poco antes del ecuador sufrió un percance en la cabeza, para dar piernas al Alba. El belga ayudó en la contención y en la presión a la salida rival. En el medio, los centrocampistas se hacían fuertes y Bernabé alargaba su largometraje de intervenciones de mérito.



El partido se intensificó, debut de Javi Martínez incluido, y nuestro Alba no solo solventó las acometidas rivales sino que tuvo ocasiones para doblar su ventaja. Tantas cosas pasaron que aún dio tiempo a una magnifica noticia. Sergi Maestre, de una, regresó a vestir nuestra camiseta, debutó en futbol profesional, y ayudó a atar un triunfo que huele a Feria.