Esteban reclama a los socialistas de la provincia de Guadalajara y de la región que apoyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

martes 30 de noviembre de 2021 , 13:18h

El secretario provincial del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha pedido esta mañana al Gobierno que no modifique la Ley de Seguridad Ciudadana porque asegura “ que establece un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades”.



Esteban ha explicado que el Gobierno de España, a través de la reforma que propone “pretende ponerse al lado de los delincuentes dejando desprotegidos a aquellos que deben garantizar con su actuación que los ciudadanos podamos vivir en paz, tranquilidad y en libertad”.



El secretario provincial ha recordado que durante la semana pasada, el Partido Popular apoyó las concentraciones que se realizaron frente a las subdelegaciones de Gobierno y también en la manifestación del pasado sábado en Madrid. De esta última ha dicho que pudimos comprobar que gran parte de la sociedad mostró estar en contra de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que deja desprotegidos “a Policías Locales, Policías Nacionales y Guardias Civiles y que se pone del lado de los delincuentes. En definitiva con este cambio, la gente de bien pierde derechos y solo ganan los que hacen el mal”, ha aseverado.



Para apoyar a todas las Fuerzas de Seguridad, el Partido Popular de Guadalajara, de Castilla-La Mancha y de España va a presentar mociones en todos los ayuntamientos y en todas las Diputaciones. El PP-CLM, de Paco Núñez, ya ha pedido un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha para que Page se pronuncie sobre esta modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana.



A su juicio, “no puede ser que el presidente de Castilla-La Mancha no haya explicado todavía cuál es su posicionamiento ante esta modificación legal que deja al descubierto a policías y guardias civiles, y tampoco nos haya explicado dónde estuvo el sábado. Ante esta situación no puede seguir callado”, ha apuntado.



Igualmente, Esteban ha reprochado a Page que vaya de hombre bueno como si perteneciera a un PSOE diferente al de Pedro Sánchez cuando son exactamente lo mismo. “No nos engaña cuando dice que no comparte todas las políticas de Pedro Sánchez ya que con silencios como este está siendo cómplice de una modificación que deja al descubierto a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad frente a los delincuentes y deja al descubierto a los ciudadanos”.





Recomienda a Bellido que deje de hablar del PP y se ponga a trabajar para solucionar los problemas de los ciudadanos



En cuanto a la reelección del secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, Esteban ha reprochado a los socialistas que tuvieran más interés en hablar del Partido Popular “en vez de abordad sus temas internos y de sus proyectos para la provincia. Una vez más comprobamos que nada cambia en el PSOE”.



Para el secretario general el PP “seguimos con el mismo PSOE de Pablo Bellido, que es el de Page, que es el PSOE de Sánchez”. Esteban ha aseverado que Bellido pertenece al PSOE “que está vendiendo por fascículos España a los nacionalistas, a los proetarras y a los independentistas a cambio de los Presupuestos Generales del Estado”



Del mismo modo se ha preguntado por qué Bellido no dice nada de las listas de espera de Guadalajara a su jefe de filas, Page, “porque son consecuencia de su nefasta gestión”. También ha aseverado que Bellido pertenece a un PSOE que prometió hace seis años y medio la finalización de las obras del Hospital de Guadalajara y todavía seguimos esperando, pese a que haya realizado un nuevo anuncio de su apertura para marzo. “Más de seis años esperando este momento y Bellido no dice nada”.



Para Esteban, Bellido es secretario provincial de un PSOE de Sánchez “que nos sube los impuestos, que nos sube las cotizaciones a empresas y autónomos y que nos sube la luz, el gas o el gasoil haciéndonos la vida más cara a todos”.



Bellido pertenece a ese PSOE que se lleva el agua de nuestra provincia y pide explicaciones al Partido Popular “cuando es el PSOE el que trasvasa, es su partido quien gobierna en España”.



Por lo tanto la recomendación que le hacemos al secretario provincial del PSOE de Page y Pedro Sánchez en Guadalajara “es que se dedique a solucionar los problemas que nos están generando a todos los españoles, castellano manchegos y vecinos de esta provincia y dejen de hablar del Partido Popular”.



“Todos los problemas de los ciudadanos tienen el color rojo del PSOE de Bellido, de Page y de Pedro Sánchez, el mismo PSOE que nos está haciendo la vida más complicada”, ha zanjado.