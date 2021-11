Engonga, al gobierno de Rojo: “Ustedes son concejales de sillón, si no solucionan los problemas de los vecinos, al menos no los creen”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 27 de noviembre de 2021 , 11:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos ha tumbado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular que pretendía que el gobierno de Alberto Rojo atendiera las necesidades urgentes de los vecinos de los barrios de El Ferial y Adoratrices de la ciudad. El concejal del Grupo Popular, Armengol Engonga, ha lamentado que “este gobierno no solucione los problemas que plantean los vecinos” porque “van para tres años y no han llevado a cabo ninguna actuación integral en ningún barrio de Guadalajara”.



Engonga ha dicho que “son concejales de sillón” y ha aprovechado para pedir “que si no solucionan los problemas de los vecinos, al menos no los creen como están haciendo el señor Rojo y la señora Simón con las atracciones más propias de las Ferias y Fiestas que de la Navidad que están montando en el parque de Adoratrices y los destrozos que están originando”.



La moción presentada por el Grupo Popular, tras varias visitas y reuniones con las respectivas asociaciones de vecinos de ambos barrios, pedía incrementar la presencia policial en ambos barrios, con especial atención al barrio de Adoratrices; instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que proceda a la apertura de una nueva puerta que de acceso al Centro de Salud del Ferial, por la calle Francisco Paula Barrera; la puesta en marcha por parte del gobierno del Ayuntamiento de un Plan específico de asfaltado para acabar con los baches y socavones existentes en numerosas calles de ambos barrios y evitar que se puedan generar graves accidentes de tráfico, como por ejemplo los socavones que se encuentran en la calle Jadraque, e incrementar la limpieza en ambos barrios con especial atención a los excrementos de los perros.



También, estudiar la posibilidad de cambiar de ubicación el pipican del parque de Adoratrices, solucionar la problemática existente con la colonia de gatos, ubicada en la plaza Facundo Abad, la instalación de una barrera de sonido para que proteja y reduzca las molestias ocasionadas por el tránsito de vehículos de la A-2 a las viviendas, el arreglo y la rehabilitación de las instalaciones deportivas del barrio así como los juegos infantiles existentes en el parque lineal Adoratrices y que el Ayuntamiento realice un listado de los árboles cortados o dañados por la borrasca Filomena en ambos barrios, para su posterior reposición.



El gobierno de PSOE y Ciudadanos no ha considerado necesarias todas estas actuaciones y así lo ha materializado uniéndose, una vez más, votando en contra en el pleno.