Podemos pide al alcalde de Yebes que “dé la cara de una vez” tras el inicio de diligencias del Tribunal de Cuentas

jueves 25 de noviembre de 2021 , 12:58h

Podemos ha sabido que la denuncia que elevó a la Fiscalía la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), interpuesta contra el alcalde socialista de Yebes, José Miguel Cócera, está empezando a dar sus frutos. El Tribunal de Cuentas ha anunciado el nombramiento de instructor para el caso y establece un plazo de cinco días para que el Ministerio Fiscal y el representante legal del Ayuntamiento de Yebes puedan presentar alegaciones. Según la denuncia de ACODAP, en referencia a la presunta adjudicación irregular de contratos para la defensa jurídica, “los hechos constatados serían constitutivos, presuntamente, de prevaricación, malversación y administración desleal”.



El portavoz local de Podemos, Juli Amadeu Àrias, ha lamentado que el alcalde socialista José Miguel Cócera “todavía no haya ofrecido explicaciones públicas a la población”. Àrias considera “deplorable” el silencio de Cócera, que cuenta “con la complicidad de su socio de Gobierno Vidal Gaitán”, de 40 Compromisos. En este sentido, “aunque todavía no podamos constatar los supuestos delitos denunciados hasta que no se dicte sentencia, consideramos positivo que se inicie la investigación del Tribunal de Cuentas por las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos”.



La formación morada valora que, tratándose del presunto uso irregular de unos 85.000 euros de fondos públicos, “el alcalde debería ser el primer interesado en demostrar transparencia y justificar su buen gobierno y en lugar de eso se esconde y trata de tapar el tema, infructuosamente”. Podemos, sin embargo, cree que es el momento de que Cócera “dé la cara de una vez”, ya que “su falta de explicaciones no hace sino ahondar en la preocupación e inquietud de la población, sembrando muchas dudas”.



La “mala gestión de los recursos públicos” del PSOE y 40 Compromisos en el Ayuntamiento de Yebes “se hace cada día más evidente”, según apunta Juli Amadeu Àrias. “Para empezar, no hay más que analizar los gastos que figuran en los contratos menores que se publican cada trimestre para darse cuenta de esta realidad”. Y, además, añade el portavoz de Podemos en este municipio alcarreño, “esto es solo la punta del iceberg”. Podemos apunta en la dirección de nuevas investigaciones y denuncias en los próximos meses, “en las que nos encontramos trabajando”.



La formación morada de Yebes recuerda que las alegaciones presentadas por su portavoz la semana pasada contra el “tasazo” del PSOE y 40 Compromisos (expediente 476/2021) han paralizado la aprobación y la publicación en el BOP de Guadalajara de la ordenanza de tasas por expedición de documentos administrativos y acceso a información administrativa, por la que se pretende cobrar 5 euros por fotocopia de documento público a la población. “Mientras el equipo de Gobierno capitaneado por Cócera y Vidal solo se preocupa de lavar su imagen y descuida la transparencia, el control del gasto público y las políticas del día a día, en Podemos vamos a seguir trabajando a favor de mejorar nuestro municipio en todas las áreas”, concluye Juli Amadeu Àrias.