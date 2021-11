Sales Manager, el perfil mejor pagado del sector Logística y Compras en España en 2021, con hasta 85.000 euros brutos anuales fijos

Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del mercado laboral 2021 Logística y Compras que analiza las ocho posiciones más demandadas del sector en España

jueves 25 de noviembre de 2021 , 13:07h

Sales Manager es el perfil mejor pagado en España en 2021 del sector Logística y Compras y su rango salarial es muy amplio dependiendo de la región y el tipo de empresa contratante, oscilando entre los 32.000 y los 85.000 euros anuales fijos si supera la década de experiencia en una corporate en regiones como Madrid, Cataluña, el País Vasco, Galicia, Asturias, la Comunidad Valenciana o Aragón. Le sigue el puesto de Key Account Manager con un salario que alcanza los 70.000 euros al año.



Con remuneraciones máximas que se mueven en torno a los 65.000 y 60.000 euros anuales respectivamente se encuentran profesionales como Director/a de Operaciones Logísticas (Internacional) y Jefe/a de Tráfico.



En el siguiente escalón, con sueldos máximos que rondan los 50.000 euros por año, hay perfiles como Director/a de Logística y Project Manager. Este último es además el profesional más buscado del sector en 2021.



Para finalizar, en el sector logístico, los puestos de Supply Chain Manager y Jefe/a de Almacén pueden llegar a percibir un salario anual de 48.500 y 39.000 euros, respectivamente.



En la actualidad en España, la Logística y el Transporte representan más de un millón de empleos y ostentan una representación en torno al 8% del PIB. A pesar de la pandemia, el sector continúa con una dinámica de crecimiento similar a la de los últimos años y se mantiene como uno de los motores del crecimiento económico, debido al ascenso del comercio electrónico.



Los cambios en los hábitos de consumo, el crecimiento del e-Commerce y la situación derivada de la pandemia han puesto sobre la mesa la necesidad de una transformación en el sector logístico. Las compañías están llevando a cabo la introducción de mejoras tecnológicas, así como de recursos operativos para incrementar su sostenibilidad, la satisfacción del cliente final y el incremento en la eficiencia de las operaciones. Los principales retos del sector son: la orientación hacia la última milla, la creación de flotas sostenibles, el Blockchain y la automatización en las distintas fases del proceso logístico.



En la actualidad en España, la Logística y el Transporte representan más de un millón de empleos y ostentan una representación en torno al 8% del PIB, además, representan el 12% del Valor Añadido Bruto del sector servicios.



A pesar de la pandemia, la Logística continua con una dinámica de crecimiento similar a la de los últimos años y se mantiene como uno de los motores del crecimiento económico en nuestro país. Uno de los principales motivos de este crecimiento es el continuo ascenso del comercio electrónico, que ya alcanza en nuestro país un volumen de negocio entre empresas y particulares de 38.000 millones de euros, un 20% más que el anterior año.



Gracias a la Logística, se ha podido continuar adquiriendo bienes de primera necesidad sin que se produjese una rotura de la cadena de suministro incluso en los meses más duros de confinamiento. Esta situación ha puesto de manifiesto que es un sector fuerte, capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias de forma excepcional y que, además, se encuentra en un momento de clara orientación a la innovación, implementando mejoras que permiten incrementar su eficiencia, rentabilidad y la satisfacción del cliente.



En cuanto a resultados y perspectivas de la evolución del sector a lo largo de este año, las compañías logísticas son prudentes. En general, han conseguido mantener un cierto break even, reduciendo o compensando las pérdidas en los meses más críticos de la pandemia. Por sectores, los más beneficiados son los Operadores Logísticos especializados en soluciones e-Commerce, Gran Distribución (principalmente alimentación y productos farmacéuticos) y Última Milla.



Respecto al e-Commerce se espera que este año se incrementen un 20% los ingresos. La consecuencia directa de este crecimiento es el aumento de la presencia de las compañías en la última milla, tradicionalmente un área de gran competencia y baja rentabilidad que, debido al cambio de hábitos del consumidor y la mayor presión por la recepción de los pedidos en menor tiempo, ha determinado el surgimiento de nuevos players que han revolucionado el sector.



Todo ello lo podemos observar en el incremento de la inversión por parte de las compañías logísticas, adquiriendo suelo para la construcción de nuevos hubs, potenciando la mejora tecnológica de sus soluciones e incluso creando áreas de negocio enfocadas únicamente al comercio electrónico, de tal manera que puedan facilitar una respuesta global al mismo.



Los cambios en los hábitos de consumo, el crecimiento inminente del e-Commerce y la situación derivada de la pandemia han puesto sobre la mesa la vertiginosa necesidad de una transformación en el sector logístico. Las compañías están llevando a cabo la introducción de mejoras tecnológicas, así como de recursos operativos para incrementar su sostenibilidad, la satisfacción del cliente final y el incremento en la eficiencia de las operaciones en un día a día cada vez más competitivo.



Las retribuciones salariales del sector varían dependiendo del grado de experiencia, de la región en la que se trabaje, y del tipo de empresa: startup o corporate.



Clasificamos como startup a aquellas empresas con menos de 5 años de antigüedad que se encuentran en una fase de crecimiento exponencial, o que no han llegado aún a break-even. Por corporate calificamos a compañías ya consolidadas, con más de 5 años de historia y con un crecimiento normalizado.



La transformación actual que está sufriendo el sector no solamente es demostrable en cuanto a su forma de operar, sino también en la búsqueda de profesionales con un mayor componente tecnológico.



Este perfil suele contar además con una parte del salario en variable. Este puede alcanzar el 20% en multinacional y el 15% en pyme para aquellos profesionales con entre 3 y 5 años de experiencia. Para perfiles con entre 5 y 10, alcanza el 25% en multinacional y el 20% en pyme y para los profesionales con más de 10, puede llegar al 30% en multinacional y al 35% en pyme.



En segundo lugar, estaría el puesto de Key Account Manager con un salario que alcanza los 70.000 euros al año en multinacionales de grandes ciudades.



