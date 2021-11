El PP muestra su apoyo a policías y guardias civiles ante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de Sánchez

martes 23 de noviembre de 2021 , 14:59h

Representantes del Partido Popular de Guadalajara han mantenido una reunión con miembros del sindicato de la Policía JUPOL a nivel nacional y provincial a quienes han mostrado todo su apoyo en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana promovida por el PNVy apoyada por PSOE y Podemos.



Por el Partido Popular han estado presentes el presidente del partido en la provincia de Guadalajara, Lucas Castillo; el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital, Jaime Carnicero, y los concejales Encarna Jiménez y Armengol Engonga; mientras que por parte de Jupol han participado Pablo Pérez, portavoz nacional de Jupol; Miguel Pérez, su homólogo a nivel provincial y Federico Valverde, secretario provincial de Guadalajara.



Desde el Partido Popular han realizado una férrea defensa a la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada bajo el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 y han mostrado su oposición a una reforma que, a juicio del PP, “deja desprotegidas a las Fuerzas de Seguridad y al ciudadano” al tiempo que no entienden “por qué no se ha contado con ellos para modificar la ley”. Además, el Partido Popular ha presentado diferentes enmiendas para frenar las intenciones de PSOE, UP y PNV en el parlamento.



Entre los puntos que generan controversia están las intenciones de estos partidos de permitir las manifestaciones espontáneas y pacíficas sin previa comunicación a las autoridades. En este sentido, el Partido Popular con Pablo Casado al frente defiende el artículo 21.2 de la Constitución Española que viene a decir que las manifestaciones deben ser comunicadas a la autoridad. Desde el PP también se rechaza la enmienda de estos partidos que pretenden que la toma de fotografías en manifestaciones y lugares de tránsito público a los agentes esté permitidas o la obligación de los agentes a avisar previamente de su intervención para disolver concentraciones. También se pretende enmendar, entre otros, el fin de las pelotas de goma como elemento disuasorio de los antidisturbios.



Por último, el presidente del Partido Popular, Lucas Castillo, les ha mostrado su reconocimiento y apoyo, al tiempo que ha confirmado la presencia de dirigentes del PP de Guadalajara en la manifestación que tendrá lugar este sábado en Madrid, convocada por sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, donde irán a apoyar a policías y guardias civiles en contra de todos estos cambios que pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez. También estarán presentes en la concentración que tendrá lugar mañana a las 12:00 horas frente a las subdelegaciones de toda España, incluida la de Guadalajara.