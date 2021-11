La Banda de Música de la Diputación de Guadalajara ofrecerá el próximo jueves 25 el Concierto de Santa Cecilia

martes 23 de noviembre de 2021 , 14:52h

La Banda de Música de la Diputación de Guadalajara ofrecerá, tras el obligado paréntesis por la Pandemia, el próximo jueves 25 de noviembre de 2021 en el Salón de Actos Centro San José su tradicional concierto de Santa Cecilia con un programa casi al completo con obras que interpretan por primera vez en público en esta Sala.Bajo la dirección de Nuria Matamala, la Banda ofrecerá un programa que se inicia con una serie de obras de autores españoles como el pasodoble “Música y vinos” que el joven valenciano Manuel Morales Martínez compuso en 2016 para la Banda de Santa Cecilia de Requena para proseguir con la obra sinfónica "Cromos españoles" del madrileño Julio Gómez estrenado en 1929 por la Orquesta del Palacio de la Música y se completa con "La voz de la trompeta" del valenciano Ferrer Ferrán, un habitual en el repertorio de la Banda de los últimos años, del que interpretan en esta ocasión esta obra para solistas compuesta en 2007.El concierto proseguirá con "The millenium song" del holandés Kees Vlak que es una reflexión sobre el cambio de milenio en una coyuntura plagada de cambios tecnológicos, continuará con el también holandés Jakob de Haan con su "Free World Fantasy" compuesta en 1987 por encargo de Holanda para conmemorar la liberación de Groninga, y por lo tanto simboliza el sueño de un mundo sin guerra. Continuará la Banda con "Novena" del americano Swearingen, probablemente la mejor obra que es una especie de oración que transmite la incomparable energía musical de su autor, y se cierra con el conocidísimo Gershwin, estadounidense hijo de inmigrantes rusos de origen judío, que compuso en 1928 este "An american en Paris" durante su estancia en la capital de Francia intentando recibir lecciones de Ravel y estrenada ese mismo año en Nueva York, y que sirvió de guión para la película homónima de 1951 dirigida por Minnelli y protagonizada por Gene Kelly ganadora de 5 Óscar.• "Música y vinos" de Manuel Morales Martínez (que se interpreta por primera vez)• "Cromos españoles" de Julio Gómez (1886-1973)• "La voz de la trompeta" de Ferrer Ferrán (1966-) (que se interpreta por primera vez). Solista: Jesús Torijano.• "The millenium song" de Kees Vlak (1938-2014) (que se interpreta por primera vez)• "Free World Fantasy" de Jakob de Haan (1959-) (que se interpreta por primera vez)• "Novena" de James Swearingen (1947-) (que se interpreta por primera vez)• "An american in Paris" de George Gershwin (1898-1937) (que se interpreta por primera vez)La entrada al concierto, que dará comienzo a las 20:30 horas, es libre y gratuita hasta completar el aforo de local, y manteniendo en todo momento las medidas sanitarias actualmente vigentes.